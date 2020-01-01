阅文集团旗下旗舰数字阅读产品QQ阅读再次联手肯德基K Coffee，推出“一杯好咖啡 探索异世界”品牌跨界合作第二季活动。在此前合作的基础上，“K Coffee X QQ阅读”第二季活动引入更多优质内容、创新用户互动玩法，进一步延续在线阅读与快消行业的深度融合，以此推动全民阅读的风潮。

自10月8日起，“一杯好咖啡 探索异世界”联名主题咖啡限量发售960万杯，在肯德基全国5500家门店上线推广，用户通过手机或宅急送在线上购买现磨咖啡，即可获得限量QQ阅读权益兑换券一张。凭借权益兑换券，用户可在QQ阅读平台兑换QQ阅读年卡、月卡及多次7天免费体验，以及众多限时免费阅读作品；而QQ阅读平台用户参与站内活动则可获得咖啡优惠福利。

延续上次合作方式，此次活动精选了六部QQ阅读平台内的高品质、高人气作品，包括中国科幻小说代表作家之一刘慈欣的经典科幻作品《三体》、著名作家马伯庸的最新历史作品《显微镜下的大明》、幻想文学家江南的长篇连载作品《龙族V》、著名作家南派三叔的热门悬疑作品《盗墓笔记2019》、阅文白金作家叶非夜的都市爱情作品《好想住你隔壁》以及阅文大神作家志鸟村的现实题材作品《大医凌然》，覆盖了传统出版内容和网络原创文学两大内容库。活动期间的K Coffee在咖啡杯设计上也延续了上次的合作特色，以精美细腻的黑白手绘演绎书中经典场景，不同内容的提问金句与作品内核息息相关，并通过杯身二维码中的作品剧情互动一起拉近作品与读者的距离，读者能够通过作品中的丰富内容和无限创意，激发对生活的想象。

除线上的活动高潮外，由QQ阅读携手肯德基K Coffee共同打造的“异世界”主题店也将在北京、上海、广州、深圳四地上线，为更多文学爱好者创造独特的“异世界”氛围。值得一提的是，阅文集团白金作家叶非夜及大神作家志鸟村将于本月亮相深圳、上海主题店，与粉丝共享阅读盛宴。

作为国内领先的移动阅读APP、阅文集团旗下旗舰产品，QQ阅读一直深受年轻用户喜爱，背靠阅文海量的内容基础，以及创新的智能推荐技术等，QQ阅读曾入选QuestMobile发布的“2018年度中国移动互联网生态流量TOP玩家”。据悉，此前QQ阅读与肯德基的第一次跨界合作，就吸引了大量粉丝亲临主题店现场，并通过cos、打卡等形式完成了线上流量向线下热度的转化，让QQ阅读与肯德基K Coffee的合作成为跨界营销的标杆，也成为了推动全民阅读的经典案例之一。

随着网络文学IP逐渐成为具有高辨识度、自带流量和强变现能力的文化符号，阅文集团及旗下平台也在不断创新推动在线阅读全民化、在线阅读常态化。近年来，QQ阅读先后与农夫山泉、康师傅、舒洁等多个品牌尝试跨界合作，并与肯德基二次携手，将数字阅读嵌入大众消费场景，进一步营造了全民阅读的氛围。未来，QQ阅读也将继续探寻与不同商业领域的多样跨界合作形式，通过产品的更新迭代、平台内容的储备扩充，不断推动数字化全民阅读的全面发展。