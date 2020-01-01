中国电信Hello5G互联网宣传项目

三大运营商早在2018年便纷纷推出自己的5G品牌，2019年11月1日正式启动5G商用，共同公布5G套餐标准，开启5G消费时代；在5G套餐发布前，电信并没有实际产品，只有5G的logo，故围绕电信Hello5G开展品牌营销活动。

中国电信作为国内最早发布5G标识的运营商企业，积极布局5G宣传，在5G宣传前期，仍以5G品牌宣传为主，抢占用户心智。

本次营销活动主要传播目标在于为电信5G上市预热，拉近与用户的距离，通过强调电信5G品牌多场景应用形象，让用户更真切的感知电信Hello5G的品牌温度。在产品上市前，让消费者建立对中国电信5G品牌的认知度与好感度。

此次营销活动突破传统营销模式，将传播内容的话语权交给渠道媒体、交给消费者，发动广大用户的创想，客户仅把控活动主题，传播渠道不设限，充分发挥媒体主观能动性，根据自身优势资源及平台用户属性，独自开展营销活动；传播内容不设限，预埋创意达人，带动用户参与积极性，充分发挥其创想力，共同发起“我心中的hello5G设计大赛活动”，丰富hello5G的多场景应用。

本次项目联合今日头条、搜狐新闻、网易新闻、新浪新闻、抖音、哔哩哔哩六大主流媒体，发布“我心中的Hello5G设计大赛”，征集作品。预热期，搭建活动主站，预埋主流KOL，带动用户参与；活动期，多平台黄金资源重点推广，保障活动曝光；长尾期，征集作品多渠道二次传播。

亮点一，利用今日头条多维度定位能力，智能分发，高效导流活动聚合页面;

亮点二，联合搜狐2019年时尚盛典，融入时尚元素强化电信5G品牌形象，并为设计大赛活动做长尾传播;

亮点三，借助搜狐积攒的非遗匠人合作渠道，利用非遗文化丰富Hello5G的品牌形象；

亮点四，联合网易优质IP形象，多圈层内容互动提升品牌口碑；

亮点五，利用新浪优质体育资源-3×3黄金联赛全国联赛，线上线下联动，扩大活动影响力；

亮点六，利用抖音时下最热门的互动广告形式-抖音挑战赛，强化互动深度沟通；

亮点七，联合B站优势UP主，从各自视角拍摄5G相关vlog视频,科普教育加深印象;

此次“我心中的Hello5G设计大赛”活动取得了良好的传播数据效果。本次项目为近年来集团电信最为综合性的互联网营销活动，联合各类媒体良好完成了项目预定目标；整合主流媒体，保障曝光，号召用户积极参与，产出了众多优质作品，得到客户的认可；根据不同媒体特点产出各自的推广策略，为集团电信今后的品牌宣传提供了新的思路。同时，各大媒体的内容负责人均对传播内容的专业度和创意性表示认可。传播内容与用户建立了良好的情感沟通，并实现了互动和反馈的效果。