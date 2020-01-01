奥迪Q8新车上市携手《极刻出发》探索极限运动微纪录片

【背景】

《极刻出发》是今日头条、西瓜视频、oxstudio公牛极限运动联合出品的系列纪录片。致敬奥迪Q8全新上市，在为新车发布造势的同时，需要凸显“见地之上 驭天地”的品牌精神，彰显Q8产品的潮流设计、时尚动感、运动基因的产品调性。

【策略】

巨量引擎旗下今日头条、西瓜视频，借助自身全平台影响力和明星艺人资源，集结多位全球顶级极限运动员，并邀请一线大咖韩庚作为首播嘉宾，为奥迪Q8独家拍摄和打造《极刻出发》 极限运动微纪录片。他们开启一场不可思议的极限运动挑战之旅。共同穿梭于大自然的鬼斧神工，挑战不可能完成的任务，突破人类的极限，在探索绝美之地的同时也为极限运动不遗余力。通过极限运动题材、精美高品质内容、全平台及海外平台的传播能力，为奥迪Q8全新上市锁定优质圈层人群，高效传播。

【内容】

首期节目《极刻出发-瀑布飞舟》





节目中包含一线明星+世界极限皮划艇冠军，韩庚+世界皮划艇冠军Dane Jackson+世界皮划艇超级明星Nick Troutman

韩庚作为皮划艇爱好者，他将会驾驶皮划艇用勇气克服困难和恐惧，与世界顶尖花式皮划艇冠军运动员Dane和Nick，深入位于中越边境的德天大瀑布，历经审慎的地形勘探、紧张的备战准备，在险要的自然环境中探寻最适合的线路，最终激流勇进，一起挑战70米落差的大瀑布，顺利完成令人屏息以待的高落差三连跳，挑战亚洲第一跨国大瀑布。节目播放量：1001万+。





收官节目：《极刻出发-火洲速降》





节目包含世界冠军职业山地自行车运动员 Max Jhon Fredriksson，中国当红自行车KOL：克寒，当地车手：凯撒

24岁的世界顶尖山地速降运动员Max john Fredriksson，不远万里勇探中国最热的绝境之地——火焰山，在险峻的独特地貌之上，成功完成一次与野性自然抗衡的花式跳台挑战，完成一场在他十年运动生涯中都不曾尝试过的极限挑战。本期节目还加入新疆当地人文风物、特色美食等元素，使得内容看点更为丰富。节目播放量：1000万+。

【七大亮点及效果】





1、Q8潜客圈层渗透，节目内容完美融合奥迪Q8品牌调性，尽显极限性能





优雅而狂野的奥迪Q8与冒险、突破人类极限的《极刻出发》节目调性相吻合。奥迪Q8与极限运动员一同穿越山河大海，挑战人类与自然、越野与性能的双重极限。通过《极刻出发》不断突破自我，挑战运动极限的节目理念，完美诠释奥迪Q8的品牌调性，快节奏的画面不断震撼每个用户的心灵；产品植入更自然、更吸晴、更高效，让奥迪Q8的产品营销更好的融入化。从而突出奥迪品牌一直都以高技术水平、高质量标准为制造理念，不断进行汽车产品升级，追求臻于卓越的极致性能的品牌精神，让奥迪的品牌内涵通过与用户的情感连接点传递出来，也更容易在用户心中留下深刻印象。

2、巧妙植入 奥迪Q8内容花式植入成就内容营销 完美融





奥迪Q8在《极刻出发》中就充分实现了品牌植入的定制化、个性化，同时还保证了内容的可看性，实现广告和内容的完美平衡。

奥迪Q8作为节目用车，节目组开车翻山越河驰骋其中进行拍摄，不仅凸显出其新品性能亮点，还完美传达出Q8“越野战将”的品牌风范。而在情节设计上，品牌呈现也润物细无声。比如节目中韩庚开车载着大家回去休息时，控制奥迪Q8播放了自己的单曲，同时自然地接了一句“这车太棒了”，通过明星与运动员的交口称赞为品牌背书，加深用户品牌记忆。

3、《极刻出发》跨平台热播+全网热播+跨国热播，奥迪Q8极致动感的越野风范影响全球

在今日头条+西瓜视频平台上，奥迪Q8新车上市全网曝光高达4亿+，全网视频播放量4000w+，累计互动量10w+。

除了今日头条+西瓜视频平台的火热传播外，全网媒体产出不同内容的衍生形式，近74家媒体产出图文视频内容报道，跨国外媒及跨国地方外媒共产出1035篇图文和视频内容。





4、跨界组合传播形式 更全面挖掘奥迪Q8目标人群，在极限圈引发高度热议

通过微综艺+世界极限运动+高流量明星+运动员KOL的跨界合作，更全面的涵盖了不同类型的目标人群，包括喜爱极限运动的广大群体、高流量的明星粉丝、世界级极限运动员的粉丝，同时热爱自然风光，并且对奥迪Q8充满好奇心的观众。





5、定制明星趣味表情包 快速社交裂变

结合现场拍摄花絮画面，定制韩庚和极限运动员的趣味表情包，分享虎扑论坛、开眼社区、微信朋友圈等平台；快速传递奥迪Q8冠名极限运动系列纪录片《极刻出发》，展示Q8和世界极限运动员的精彩互动瞬间，让受众通过轻松趣味的表情包，了解Q8的极限动感基因。





6、定制神秘嘉宾创意海报+节目预热视频，掀起奥迪Q8《极刻出发》话题热度

前期释放奥迪Q8冠名《极刻出发》大型极限运动纪录片信息。话题炒热即将出场的神秘嘉宾，秀出嘉宾的背影轮廓，引发用户猜想和互动讨论。定制15秒节目预告视频，分别发布圈内大神、娱乐圈扒姐、倪大叔叔、全球汽车阿飞说等4家微博媒体，微博阅读量累计高达1000W+。

7、垂直领域深耕，受两个世界级户外电影节助力宣推，具有户外电影之称的”奥斯卡”, 肯道尔国际山地电影节、班夫山地电影节

奥迪Q8见证世界级极限运动冠军跳跃中国70米瀑布，完美诞生最新的中国挑战纪录；世界级山地车冠军在火焰山上用车轮挑战人类极限，飞跃20米的惊人高空，同时穿越行驶中的奥迪Q8；

奥迪Q8助力世界级运动员在中国开辟了全新的挑战纪录，引起了两大户外电影节和户外圈的关注，两大电影节线上线下助力宣推。

《极刻出发》奥迪的亮相与内容互相增彩，并以高水准的内容呈现，凭借这样的打法，奥迪借力节目内容优势，打造出更具魅力的品牌形象，并以花式品牌植入玩法，实现全方位的品牌价值提升。成为名副其实的年度最佳，更拓宽着精品内容的想象空间。