国潮突围战：看一个有想法的文创品牌，如何破圈出道？

近年来国潮趋势盛行，越来越多的品牌大胆出圈，复古跨界。趁着这波热度，一个以传统「囍」文化为基石的文创品牌——「今朝有喜」，大胆突围，开启了一场年度国潮盛宴！在这场狂欢中，它们从年轻群体出发，在传统文化中成功找到品牌国潮突围之道。





突围1：品牌个性构建——今朝有喜，源于“囍”，而更高于“喜”

什么是囍？在传统认知中，“囍”是“人生四囍”，但在今朝有喜看来，“喜”不应该局限于过去认知，它应该有新时代的解读和延伸。因此，带着对传统文化的创新思考，「今朝有喜」总结出了“人生何处不欢喜”的生活态度，并提炼出“万事皆可贺，万物皆双喜”的品牌定位，将它融入生活，传递给众多消费者。





突围2：产品系列延伸——有想法的文创产品，远不止于好看

在流行脑洞与现代设计的加持下，今朝有喜突破了传统囍文化的局限，从年轻消费者行为出发，从“囍”符号中延伸出对生活美学、哲学、以及生活方式的探讨，把“万事皆可贺 万物皆双喜”的理念融入，延展出“囍大普奔、步步惊囍、确有囍事”三大产品系列，让生活赋予品牌更多意义。

突围3：营销发力聚焦——传统与潮流结合，碰撞非一般的国潮态度

除了借助有趣的文创品传达理念，今朝有喜还从本土文化出发，打造了一场以“国潮兴囍 做返自己”为主题的年度品牌营销盛宴。

不仅邀请广州本土嘻哈歌手、粤剧花旦、西关铜艺匠人、重庆自由音乐人等四位具有“新旧”文化特色的KOL发声，表达各自的行业态度，还将传统文化重新演绎，创作出一首《国潮兴囍 做返自己》的品牌原创主题曲。





突围4：花式跨界合作——瞄准不同消费群体，跨出大不同

为了更好的与消费者互动沟通，今朝有喜还特别打造了线上“国潮联盟馆”， 携手物只卤鹅、天程铜艺、维护理想等三大广州本土品牌店进行趣味跨界，并通过不同的互动玩法，吸引年轻人参与体验，也让此次跨界成为了品牌文化与消费者情感的链接载体，更大程度地调动消费者的参与感和融入感。

除此之外，今朝有喜在“国潮兴囍 做返自己”的主题延伸下，不仅与各大跨界合作商家联手推出多款联名产品，同时落地打造线下与消费者互动的活动场景，实现推广资源互通，并以多元化的互动吸引消费者参与，多渠道、多场景地进行营销活动、输出品牌文化。

当国潮成为趋势，传统文化不再是简单的文化传承，而是消费行为和用户思维的重新组合。在这场创新尝试中，今朝有喜以一场“国潮兴囍 做返自己”的年度国潮campaign成功出圈，不仅为未来品牌推广奠定了粉丝基础，也为文创品的拓展开发提供了良好的案例参考，更为广大消费者传递了“万事皆可贺 万物皆双喜”的积极信念，传播正能量。