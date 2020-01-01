斜眼看你的旺仔出单曲了，56个民族《合而为一》一起旺！

56民族旺仔单曲MV

2019年是旺仔IP形象成立40年，也是祖国诞辰70年，为此旺旺联合酷狗音乐及《中国新说唱》选手马俊，共同推出超洗脑的说唱单曲《合而为一》并发布了一支MV。

灯笼、零食、对联等随处可见的旺旺元素贯穿了整条MV，以展现旺旺一路陪伴我们成长，经历人生的不同阶段：

和室友初见

原来他也在吃小小酥

与伙伴分享是旺旺碎冰冰

成家立业小孩渐渐长大

把旺仔牛奶放进他的行李箱

一、彩蛋

MV里还隐藏了许多小彩蛋，一起看看吧。

01

旺仔小卖部

旺仔小卖铺开张！

童年里大家是不是都想有这样一个旺仔小卖部？里面可不仅有旺仔零食，还有超多旺仔周边。

你猜这个旺旺小卖部，有多少旺旺零食和周边？

02

56民族旺仔

56民族来啦！

鱼缸上56民族旺仔贴纸，和伙伴分享的56民族旺仔牛奶，56民族牛奶糖、仙贝……

还有多少种56民族旺旺零食，你都有在MV里找到吗？

03

旺旺广告片

这个广告好熟悉！

“人旺财旺运道旺”、“三年六班李子明”、“给我O泡 给我O泡”，这些旺旺广告一点都不陌生吧~

MV一闪而过的旺旺广告，正是当年放映的广告本广。到底是哪支，你想到了吗？

04

511旺旺日

511寝室集合

小可爱们有没有发现，这间寝室号是5-11。5月11日是旺旺日，也是第一片仙贝诞生的日子。

有没有和旺旺同一天生日的小可爱，一定是个非常旺的仔吧~

二、幕后VLOG

想知道单曲和MV录制期间有哪些有趣故事，单曲诞生的背后有什么样的寓意？那就来Vlog里一探究竟吧。

01

马俊作为一枚回族boy

自然是对回族小旺仔情有独钟

就连单曲录制结束

都要来一口旺仔牛奶~

02

吃雪饼，马俊有“特殊”打开方式

雪饼的“减压吃法”，试一试？

03

仙贝雪饼没吃够

那就来个“大”的！

软软捏仿真周边够不够？

大馒头、大挑豆、大雪饼

和马俊一起捏捏捏！