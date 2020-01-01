全家便利店31周年，用「全家声音故事馆」让你颅内高潮

全家声音故事馆

FamilyMart 即全家便利店，自1988年从日本进驻中国台湾，至今已有31年，在台湾拥有超过将近3500家门店，为消费者所熟知。台湾全家在31周年之际，运用国内外网络上兴起的ASMR的潮流玩法，在台湾全家官网制作推出了一个线上「全家声音故事馆」活动，精选了22种消费者在全家门店内耳熟能详的各种环境音，免费提供给消费者试听和下载保存，以听觉的方式让消费者达到颅内高潮的效果，对品牌产生好感。

清晨，上班族拖着还没睡醒的身体就到全家去买咖啡了，这是准备面对现实的声音。

晚间，全家后勤到门店补货，恰好门口有几只流浪猫，这是疗愈小物到货的声音。

一女生纠结半天，把那些容易让她长胖的薯片、碳酸饮料、雪糕放回了原处。这是下个月要当伴娘的声音。

一家老两口走进全家，婆婆嘴巴一直在对公公唠叨着生活琐事，公公不以为然，没有回答也没有抗拒，似乎是习惯了。却默默地为老伴剥好茶叶蛋递到嘴边。这是可以让耳根子清净的声音。

一个男孩子在用手摇晃着零食袋，似乎在听哪一包更多，或者有他想要的东西。这是选择困难的声音。

大雨天一个女生狼狈地跑进全家，如释重负地拿起了雨伞。这是终于得救的声音。

在等待微波炉加热食物的间隙，听着它嗡嗡的运转声音，她放空了自己。这是大脑空转的声音。

在全家，日常小事，都是动听的故事。

从12月4日起，全家台湾「声音故事馆」即在线上商城上架，试读期间可0元免费下载体验，一段段普通而又珍贵的环境声音，成为全家品牌生日月最独特的潮流限定新品。

全家公共事务暨品牌沟通室部长林翠娟表示，全家门铃声作为品牌识别度极高的差异化铃声，此次进一步延伸，将民众熟悉的店铺环境音与感官体验相互结合，打造独家在线商城「声音故事馆」及实体「音乐互动复合店」，希望通过趣味互动体验，唤起顾客在便利商店独特的生活情感与故事回忆，让每位顾客都能在全家拥有独一无二的声音记忆！

而此次活动的「音乐互动复合店」是位于台北小巨蛋旁边的「全家京钻店」，消费者在12月9日~17日到该门店就可以体验店铺内的线下声音互动故事墙，用手触摸指定区域就会有对应的环境音播放。

此外，从该活动起始日期开始，全家台湾1000个门店将同步上线生日庆门铃声，接下来的一整年门铃声将随着节日变化而做相应改变，包括圣诞节、春节、情人节、中秋节等共计12种变奏版的全家门铃声将陆陆续续登场。

“登登登登登登，登登登登登~”是这么响的吗？