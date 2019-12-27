摩登天空×北京越野：每一个向上青年，都是「星辰探险家」

原标题：「星辰探险家」｜长征五号遥三火箭发射成功

2019.12.27，举国欢庆、世界瞩目的时刻。

摩登天空、MVM作为「青年文化推广者」与「中国制造之骄傲」北京越野联合助力这次飞天行动。

以「星辰探险家」为主题打造了概念主视觉及视频短片，并推出I.M.O.「星辰探险家」特别涂装版。

青年群体的无畏精神发声呼唤“向上青年”关注国之重器的高亮时刻。

每一个仰望星空的人都有探索宇宙的梦想，每一个向上青年都拥有无限可能的未来。以永不止步的探索精神，向着未知宇宙出发，你就是「星辰探险家」。

MVM是摩登天空旗下视觉创意厂牌，为中国颇具影响力的新音乐独立唱片公司摩登天空提供品牌护航，运用多媒体语言助攻艺术表达，同时创造非服务性的设计画面，开发原创IP、潮流文化产品等。

从音乐出发，搭载图形、符号、数字化、虚拟化及一切可能的技术模式，以玩具、服装等一切可具象的潮流文化产品或衍生品，实现原创IP开发闭环。MVM意在联动世界多级开放艺术资源，制造新的视觉+声音的风暴中心。

在长期制作音乐相关视觉作品的过程中，MVM与商业品牌、青年流行文化群体和新型媒介达成默契，基于视觉想象铺设多重次元中的开放联结。现已签约三组多媒体艺术家，联络触及北京、上海、伦敦、柏林、纽约、东京等地。