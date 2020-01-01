东方航空公益扶贫16年，胡歌演绎走心大片《连接心的精彩》

原标题：胡歌年度走心大片，你一定还没看过

胡歌的年度走心大片看了吗？

我说的不是《攀登者》，也不是《南方车站的约会》——是下面这条倾注了无数人16年的热情与爱的影片：《连接心的精彩》

人民日报也实力推荐，微博、APP双管齐下！

面对四季以来最难的一次“命题作文”——要体现东航16年来的扶贫理念，还要体现整村改造、航空扶贫、产业扶贫、医疗扶贫、教育扶贫5大板块，我们努力呈现的有可看性。这条大片，除了东航的老朋友胡歌倾情演出，更请到了名导李静波执导筒，摄影指导柯昱名和美术指导杜光宇也是热播院线大片的原班人马，音乐更是请澳大利亚顶级音乐人操刀，把云南佤族的传统歌曲《加林赛》改编得既古朴又现代。

但，更打动人的，是16年来写就的，影片背后的那些故事……

贫穷是什么？什么才是真正的脱贫？

带着问题，我们和东航宣传部的小伙伴们四下云南，走进大山，探访了中国最后一个原始村落——翁丁村，也深入到沧源、双江的角角落落，去真实的感受他们的故事……

东航集团自2003年开始牵手沧源、双江定点扶贫，如今已整整过去了16年，东航人和沧源人、双江人也并肩奋斗了16年。在陪同制作组走访中我们看到，东航的扶贫干部对被各村、各户人家的情况，都了如指掌，乡亲们对他们也都如同自家人般的亲切，这深深的打动着每个人：扶贫并不是一朝一夕的咬牙坚持，更多的是厚积薄发，是用脚一步一步走出来的；最令人欣慰的，不是那一串一串漂亮的数字，而是一个个鲜活的个体，实实在在地走进了美好生活，是他们的一张张笑脸！

什么，才是真正的脱贫？

是生活质量的改善；

是健康水平的提高；

是更好生活的勇气；

是连接世界的精彩；

是点燃未来的希望。

这条天路，连接起大地与天空，连接起小山村与大世界，连接起脚下的路与远方的梦，也连接起了彼此的心。

东方航空，公益扶贫十六年，连接心的精彩。