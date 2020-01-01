招商银行出周边 , 真朋克

“国潮”已经玩了两年了。



随着千禧一代逐渐成为消费主力军，他们消费习惯中对“颜值”和“时尚”的不顾一切改变了市场运作的规则。加之传统文化的回归以及民族意识的觉醒，国潮真的非常火，火到所有品牌都在跨界，所有品牌都在出周边。说实话，多少会有点审美疲劳。

时尚IP出周边，是他们的本分；快消品牌出周边，见怪不怪；传统老牌出周边，也不稀奇。照理说对“国潮”已经有一定的免疫力，但看到这些，还是忍不住多看两眼。

你能想象，一个西装革履的金融品牌，有一天会一身皮衣铆钉站在你面前吗？

这就像是华尔街之狼给你介绍理财产品的时候表演了一段rap。有意思。

硬照拍摄花絮视频



招商银行以往的广告都是怎么样的？

《熊爸爸》、《番茄炒蛋》，走的是家庭温情路线。确实是一般金融品牌常用的策略，塑造稳重、可靠、温暖的气质。而这次戏剧性如此强的转变，必然是对品牌自身、市场趋势有了新的理解。

从2006年开始，招商银行就以零售作为自己主要的战略目标。到2019年，零售领域的主要受众也越来越年轻。不难看出，这次出周边的内在含义，是招商银行与这一消费群体的一次沟通尝试。这么看来，在金融领域里，招商银行的反应算是敏捷的，决心也很大。

虽说招商银行玩得很大，但也保留了它传统的一部分。

潮品周边只是整个节日营销的一个环节。整个活动的大主题是#我为祖国添抹红#，选择在十一的节点，把“中国红”和“招行红”做有机结合，运用致敬祖国伟大成就的方式，疏导免费的公共情绪，来达到强化“红色”与招商银行的关联。

先上线的是一条较为传统的tvc，投放在凤凰卫视和各大新媒体平台上。这是传统的部分。

紧接着，顺着这个主题出了一套周边，包括潮t、帽子、点赞指环。将抽象的“红”转化为具体的“红色”，引导人们穿上红衣，戴红配饰，为祖国点赞，给祖国添抹红。找模特，拍硬照，拍花絮。这是创新的部分。

同时又在线下包了一辆地铁、在线上做了“新用户一分购”的活动，两者并行不悖，共同为主题服务。

一方面，保存了银行业在大众心目中固有的可靠形象；另一方面，又拿出了创新的决心，变身潮人，自如地同他的消费者们沟通。这件事怎么想都很朋克啊！

9月29日上海大悦城的快闪店，表现出他们对这类营销活动的熟悉。不论是一分钱贩卖机对app的引流和拉新，还是抖音红人线下打卡带动人气，拍照墙运用道具触发裂变，都做得很熟练。在十一这样的节点里，没有保守地怀旧，也没有单纯地贴热，实属难得。现场的盛况也是目标消费群体对这次创新对巨大肯定。

快闪店回顾视频



金融品牌的同质化问题由来已久，大部分人的确也不太清楚不同银行之间的区别。因为行业特性，品牌一直以来都以稳重、可靠、温情的人设与消费者沟通。就好像清一色的西装皮鞋，看谁都是一样。那么现在，精英人士中间出现的朋克青年可以说非常扎眼，同时也需要巨大的勇气。

在2019年的末尾，国潮并不是一件多么新鲜的事情。可它出现在金融领域的时候，仍然意味着勇敢的创新。我给招商银行的这次“国潮”行动起的非官方名字是“金融朋克”，忽然想看看他们下一次的创新，能不能赶在所有行业的前面。