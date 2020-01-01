奥迪”温柔”新姿态 , 融入千万中国亲子家庭

金秋九月，一向以商务严肃面孔示人的一汽-大众奥迪与阿里旅行平台飞猪携手共同定制了一款国庆中秋亲子游旅行产品——国家地理旅行“亲子嘉年华”。50组家庭亲子用户分别来自于奥迪客户，知名亲子KOL家庭和飞猪亲子度假产品消费者。



奥迪此番与飞猪的跨界合作一改往日戈壁沙滩，摩登都市试驾的阳刚风格。而是通过高品质亲子游的合作，以更温暖柔情的形象走进亲子家庭中，让奥迪一改商务形象成为家庭出游护航者。

在此次奥迪家庭用户参与的国家地理旅行亲子嘉年华活动中，特邀百万粉丝公众号“大J小D”创始人Jessica，【趣味博物馆】创始人黄乐、守望自然野生动物保护发展研究中心首席科学家辛巴等专家团队组成嘉年华专家工作坊，在桂林为孩子和家长分别带来了主题为“全世界都是我的课堂”分享会和户外拓展活动。

五天四夜的亲子嘉年华活动，在桂林全球顶级的亲子度假村Club Med给50组来自于全国各地的家庭带来了一场结合知识教育、户外运动、趣味体验的高端亲子度假行程。

参与亲子嘉年华的孩子和家长乘坐全新奥迪A6L穿梭于全世界独一无二的喀斯特地貌间，在专家的带领下大人小孩都非常兴奋的参加攀岩、皮划艇、空中飞人等户外活动项目。嘉年华期间更是提供了家长和孩子各自精彩的互动环节。让大人小孩都在这场亲子活动中玩得尽兴。

奥迪与飞猪携手打造的“亲子嘉年华”完美落幕，无论是奥迪的家庭用户还是通过飞猪直接购买“亲子嘉年华”度假产品的客户都在各自朋友圈里给了一个大大的赞。而全新奥迪A6L通过这次亲子嘉年华更是以“家庭出游护航者”的温柔新姿态完成了一次全新的亮相。

纵观奥迪近期几次亮相，先是在8月医师节发起了一轮全新奥迪A6L向医师致敬活动。邀请奥迪用户同时也是名医身份的张强出镜，展示脱下白大褂后的医生们的家庭观和幸福观。此轮致敬活动在朋友圈内掀起医生和医生家属的转发热潮。

九月初教师节，奥迪以“不为人知的TA”为主题，聚焦高校教师为代表的教师圈层， 通过王选政老师为代表出境以及百位老师群像故事征集活动，挖掘老师教书育人以外不为人知的故事。活动在各大传播平台引发关注，微博话题量5天破亿，更是登上微博热搜，成为全民关注的话题。

接着奥迪和飞猪超级新发现一起出现在了万千亲子家庭用户视野中。不光通过飞猪平台打通阿里旗下支付宝和UC浏览器等推广资源，实现了8900万的品牌曝光，更是将产品体验深度融合进亲子度假产品中，让顶流亲子类KOL参与全新奥迪A6L的体验。