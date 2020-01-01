《这！就是街舞2》——最佳原创内容栏目制作

由优酷、灿星出品的垂直类综艺节目，街舞选拔类真人秀《这！就是街舞》第二季由易烊千玺、罗志祥、韩庚、吴建豪担任明星队长，并以peace、love、respect以及battle为核心，打造一场渲染艺术与竞技的同时，追求爱与信仰的街舞盛典。与第一季相同，第二季依旧不忘初心，依旧坚持找寻独立的灵魂与自由的表达，打破传统舞台的局限。

《这！就是街舞2》开播当晚就拿到了9.7的豆瓣评分，微博、知乎、虎扑等其他社交平上的用户反馈也是一片叫好。节目收官后，共收获全网热搜280+个，微博相关话题阅读量317亿，并蝉联9周口碑综艺榜TOP1，抖音相关短视频播放量近50亿。

口碑热度的双丰收要归功于赛制的大胆变革。第二季的赛制在第一季基础上进行了大刀阔斧的创新。在海选阶段，保留四大街道由明星队长分组选人的主形式，还增加了每隔一段时间的“毛巾争夺战”，3v3 Battle，又是队长+第一季冠亚军的2v2 routine battle，甚至还有连续两轮“one more round”……各种玩法层出不穷，胜者可多赢取一条毛巾，这就让海选不再是参赛者们的solo秀，而是单兵战+团体战，提前将团队的概念引入。而赛制创新的核心在于做减法。第二季真人秀的部分占比不多，且都是围绕舞蹈和舞台展开，每一帧都在为呈现最好的表演服务，作用在于让情节更加紧凑，让用户能在“至简”的赛制中找到“至燃”的观看感受。

商业价值

截止至节目收官，《这！就是街舞2》共吸引勇闯天涯superX、特步、Bose等超过30个品牌客户的青睐，刷新了优酷综艺品牌合作纪录，基于街舞IP授权则共开发超过50个品类130多种衍生品。

传播亮点

1、 文化共鸣：通过《520我爱街舞》一镜到底TVC表达对街舞从一而终的热爱。 “跃动我青春” 32个城市近千名青年全国街舞快闪活动，由共青团中央微博发起号召，央视新闻、人民网等多家媒体进行报道。覆盖约5,097万人次，当日政务24小时热点排名第一，微博相关话题阅读量超2000万。

2、 新时代新青年：发布系列舞者视频、大神的日常Vlog等，展现舞者舞台上炸裂闪光时刻之外，台下灵动有趣的时刻。舞者Franklin微博粉丝增长超1000%、陈建严粉丝增长率最高为4064.87%。

3、 阿里大文娱全链路营销：“全民皆舞”点亮中国地图UGC活动，全国34个省份均被点亮，最终更点亮了纽约时代广场大屏。打通生活场景的街舞系列活动，逛淘宝人生玩街舞装扮游戏、吃小龙坎主题热辣火锅、喝快乐柠檬战队定制特饮、乘街舞四大战队专属地铁，盒马鲜生掰头大赛、银泰街舞日。文娱头部IP与UC核心资讯平台之间实现内容供给与内容产出的相互赋能，产出10W+文章高达百篇。在互动玩法上联合推出“战力复活榜”及“UC团魂榜”两大活动。用户通过支付宝投票助力舞者复活，有效提升户参与度，还可以通过蚂蚁森林为街舞公益林浇水参与公益。

影响力

这就是街舞授权开发超过130多种衍生品，与全国上百家线下培训机构建立了合作授课。联名限量款筋膜枪促进销售同比上涨近300%，带动天猫小器械二级类目成交同比超1000%。同时吸引超过30个品牌赞助客户的青睐，助力商家实现品效双赢，联动大麦落地四站巡演场场爆满，交出的一份亮眼的商业化成绩单。

“现象级综艺”、“国综之光”等赞誉刷爆朋友圈，《这街2》收获全网热搜近300个、微博相关话题阅读量329亿，微博短视频播放量超63亿；抖音相关短视频播放量48亿，豆瓣三小时开出9.7分的高分，宣发曝光资源达135亿。网友纷纷称赞“《这街2》是“今年最喜欢的综艺”，人民日报称“《这！就是街舞》抒发了青年们热忱追梦、永不言弃、团结有爱的追求。”