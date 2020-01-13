京东电脑数码：让众神下凡带货，这是什么神仙年货？

京东电脑数码携手年画日新创作营，采集佛山、滩头、高密、绵竹、武强、杨柳青、开封共七处地方的风俗年画，制作成7支视频广告。为了让大家过个好年，财神、食神、福神、考神、门神、鼓励神.…..众神使尽浑身解数PK带货，京东电脑数码神仙带货天团营业中！

一、佛山年画

有了众神的加持，一定可以把把超神，局局吃鸡，再也不怕遇到「神仙」了！对了，谁说神仙不用高科技的？

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玩得敲开心

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逛京东买敲敲 敲上瘾的

阿米洛机械键盘

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有时想靠近

有时想分开

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买分分合合 都能好好干活的

微软二合一平板电脑

二、滩头年画

是什么，让春节的你沉浸在自己的世界里？是什么，让人总忍不住多动两下？是什么，让你无忧无虑没人能打扰到你？就是这俩神仙年货。

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沉浸在自己的世界里

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买打开新世界大门的

爱奇艺VR眼镜

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没人能打扰你

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买耳机一戴

噪音拜拜的

捷波朗降噪耳机

三、高密年画

如果你问世界上最富有的人是谁？大概会有人回答：财神！如果你问财神的钱都花在哪里？财神会如何作答？敬请关注本期的【财神剁手指南】鼠年特辑！财神手把手教你买买买之道！

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连神仙都爱玩

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买玩起来就不撒手的

Switch游戏机

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能让财神的钱花光

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买把钱花在“光”上的

戴尔游戏本

四、绵竹年画

开门！您的100个熊孩子亲戚来给您拜年啦！当代年轻人过年最怕去熊孩子家串门，更怕熊孩子来自己家串门，尤其是一群熊孩子……面对如此“大”场面，也能一秒治服熊孩子。

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熊孩子拜访也能愉快共处

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买与其跳脚不如跳舞的

猫王迷你音箱

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能引起熊孩子的好奇心

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买想上天就上天的

大疆无人机

五、武强年画

鼠年的脚步越来越近，根本无心工作，只想回家过年！每年一回家，少不了父母的亲切唠叨，以及七大姑八大姨叔叔伯伯的关切「慰问」。一年一度的春节灵魂拷问环节，你，准备好了吗？

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能接招长辈的连环发问

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买不怕你话多 就怕你不说

小度在家1S

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令长辈如此上心

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买自己留点心

长辈省点心的

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六、杨柳青年画

是什么拉近了当代社会，人与人之间的距离？是什么消除了彼此之间的生疏与隔阂？是沟通吗？是理解吗？不。是我们的神仙年货。靠近你，温暖我，忍不住就想凑一块儿！

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冷到要抱团取暖

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买时刻冷静 好好吃鸡的

雷神水冷电脑主机

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碰！就完事了

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买碰一下就能跨屏互传的

华为MateBook

七、开封年画

春节带来了寒假，也带来了寒假作业。逢年过节，孩子怕写作业，家长怕辅导孩子写作业。那么，如何度过一个愉快的鼠年假期？让家长不操心孩子作业问题，让孩子不担心家长唠叨？京东电脑数码来支招！你看，视频中的小孩，是不是像极了假期中的你？

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轻松应对父母唠叨

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买偶尔“不听”话 相处更融洽的

森海塞尔蓝牙耳机

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不用操心孩子的学习

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买手表挑的好 学习没烦恼的

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