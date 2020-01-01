小红书2020品牌广告片，谢谢每一个用心分享的你

2020 年开年，小红书邀请用户高圆圆、雷佳音和欧阳娜娜一起，以他们想要谢谢的博主为原型，携手创意代理商MadMonkey拍了全新品牌广告片，以此来谢谢每一个用心分享的你。

小红书花了很多时间，去到各个城市，去问不同的人“是什么让你分享呢？”

最多的回答是这样的：

哦，因为我之前有看了别人分享…… 看了别人分享备战雅思的经历，自己考过雅思后，很有动力分享。 看了别人分享旅行踩过的坑，自己才少走了弯路，所以很想分享。 看了别人分享盲盒，感觉打开了新世界，特别想和大家分享。

因为别人的分享受益，而有了通过自己的分享也去帮助他人的想法。这是多么美妙的传递啊。

大概也因为这样，纵使生活有诸多不如意，我们仍会充满期待。

01



谢谢你，@非职业流浪

让我没花多久就离开人潮

有个轻松的周末





02

谢谢你，@加糖的梨

你教的新发型

让我开心迎接新年

03

谢谢你，@香蕉妈妈

教我这样和孩子玩

宝宝开心我开心

04

谢谢你，@孙大爷的小吃部

让不会做饭的我们

做出了这么好吃的红烧肉

05

谢谢你，@七兮的学习角

你的学习方法

让我有信心逢考必过

06

谢谢你，@做饭的喵酱

一碗好吃的葱油拌面

原来这么简单

你所爱的，值得用心分享

2019年对于小红书用户欧阳娜娜来说是份量很重的一年，因为她有很多谢谢要说：家人陪伴身边无微不至的照顾，要说一声谢谢；粉丝们一直以来的支持和爱护，要说一声谢谢；但这一次，娜娜想对一些小红书上的用户说一声谢谢，感谢有他们陪伴生活的每时每刻。生活的美好其实就在日常里。

为此，小红书还推出了另外一支由欧阳娜娜单独出演的广告片，在讲述她个人成长史的同时，感谢每一位在小红书上认真分享生活的你。

谢谢分享早餐的你

谢谢分享学习的你

谢谢分享萌宠的你

谢谢分享看世界的你

2019过去了，我们用谢谢做结尾。

2020来了，我们以期待来开始。