陈绍华×潘虎丨2020鼠年生肖邮票

作品名称：鼠年邮票

少爷设计师：潘虎 Tiger Pan

老爷设计师：陈绍华 Shaohua Chen

设计助理：王亚辉 Fairy

插画师：易萍 Elaine 关聂骏 Niejun Guan

《生肖生财》邮金珍藏，灵感源自“老鼠嫁女”的传统民间故事，呈现出一幅红红火火的迎亲景象，插画取自古代民间传说，“老鼠嫁女”、“鼠咬天开”的故事。

以往的邮票设计，中国装饰画风格已成经典，如何在这之上创新，设计出迎合新的时代审美的生肖邮票，具有划时代的意义。我们在设计上，颠覆传统风格、推陈出新，首次采用波普艺术手法，将中国古代民间传说“老鼠嫁女”的喜庆场面，用轻松愉悦、诙谐幽默的方式展示。

画面中老鼠们敲锣打鼓、张灯结彩、抬轿迎亲，形成一个完整的@形，用艺术的视觉语言，将鼠年新春最美好的祝福，@给每一个人。

册子采用竖版折页，通过上下对折的方式进行镂空粘合，露出鼠年纪念币，凹凸的浮雕效果金光闪闪，增强了画面趣味性和文化内涵。