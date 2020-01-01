在远方的阿伦 | 呼伦贝尔，一半的财宝被藏在大兴安岭

今天的故事转载自@在远方的阿伦

「围城随笔」系列是他的零碎旅程札



在远方的阿伦

-独立纪录片导演，旅行自由撰稿人，自媒体【在远方】创始人

-微博知名旅行自媒体、汽车之家金创奖得主，图虫资深旅行摄影师、新片场优秀创作人等

-他的自驾旅行《单伦单车游中国》以及《围城随笔》两大风景人文纪录片系列，在优酷、爱奇艺、汽车之家，哔哩哔哩等视频平台获得优质推荐并收获了千万好评

-在他独自旅行和观察拍摄的过程里，【浪迹山河湖海，记录大国小民】赋予了他在远方最澎湃宝贵的动力和意义

关于城市、关于田野、关于村落

关于他和东风标致5008的精彩故事

让我们一起分享这篇游记



以第一视角走进这片游牧森林

本期[围城随笔]系列纪录片带朕出征的座驾是：

拥有5+2灵动品质大空间和可以把座椅拿出来转圈圈的 [东风标致5008]

在这一路向北，两千公里的路程上，一直是这只“大狮子”在陪伴我，你看我是个多重感情的人！

总之，这路途遥远，制片不易

感谢东风标致5008和大家一如既往的悉心等待与支持！

那么话又说回来

我到底去了哪里

？

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内蒙古呼伦贝尔

《游牧的森林》

由自己独自游历拍摄并剪辑制作

那时漂泊在北方

大雁白露秋夜凉

游牧嘶嘶归长亭



故人森森点秋香

小二！再给洒家一碗羊肉汤！

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游牧的森林 | 后记

01关于北方

虽然这几年一个人跑过了国内不少的地方，但清楚我大致路线的朋友一定了解，华北地区和东北地区在我的自驾路线上，始终是一片空白。

可能对我这个南方人而言，即使北方的呼伦贝尔和黑龙江，比大西北的新疆更加遥远，但自己却始终未曾开启过北方的旅程……有时候想想：反正中国那么大，那就先攒着吧！

但其实作为一个普通的南方人，我很难深入准确的去了解北方以前的文化以及目前的变化。

比如呼伦贝尔牧区的放牧习惯和牧业政策的改变，大兴安岭人口几次迁移的原因，以及林区矿产的分布，禁止商业采伐后村镇的变化等等。

虽然片中只是一句带过，但其实每句话都饱含了深意，而其中更多的细节，我也只能在接下来的图文版里大致叙述。

02关于“黄金之路”

“黄金之路”并不是大兴安岭深处的传言。

实际上，大兴安岭小镇上的居民和东北黑龙江的朋友应该都知道[嫩江墨尔根-漠河老金沟]这条充满传奇故事的古代黄金驿道。

但在[闯关东]的那个年代里，金矿并不只有[老金沟]或[胭脂沟]。

当年的清政府可是往西寻着矿脉开了好几个分矿，只是现在估计早已废弃，并且目前林区的[黄金警察]也禁止盗采金矿。

以上，还只是明面上少许人知道的，因为在大兴安岭某处的密林之下，还有更多的秘密，而那些就不一定是当地人都知道的了。



好了！我也只能说到这里了，别问我，我内心像白纸一样，我只是好奇想去看看而已。

03 最后关于拍摄设备

无人机：DJI Mavic2 Pro，Mavic2 Zoom（备机） +ND镜（PGY）+DJI带屏遥控器

运动相机：GoPro Hero 5，6，7，session等；DJI Osmo Action（负责自拍画面）

相机：SONY A7R2+索尼FE24-70 F2.8GM（新增）；蔡司FE16-35 F4（带了但没用）

PS.在这次拍摄记录的过程中，运动相机部分几乎全部使用了2.7K 60帧 来进行拍摄，但值得一提的是，DJI Osmo Action在同分辨率同帧率下，视频成像质量比GoPro Hero7好很多。索尼FE24-70 F2.8GM这枚镜头，除了大点，重点，广角端略平淡外，画质可用真香来形容。

（以上只做参考）

做完此片，心里全是在怀念大兴安岭，和那列穿梭在林海里的绿皮火车；或许在某个飘雪的冬季，我还会再次前往呼伦贝尔和大兴安岭。“我想这风雪一过，大兴安岭又到了它最美的时刻”

看完了阿伦的故事

是否也让你想起了你与小狮子的故事？

不妨留言给我们吧！