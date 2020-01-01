澎湃新闻年度戳心视频：你过得差，真不是因为钱

有的人过年，有的人过关，灵魂拷问不时袭来——今年赚的多吗？

是凑着回家的车票，还是抱着丰厚的年终奖？

你的头发还好吗？

是发量喜人还是体重激增？

还相信爱情吗？

是成双成对，还是默默唱着单身情歌？

FUNWORK携手澎湃新闻，走上街头，走进魔都大大小小的写字楼和商圈之中，采访了数十名忙碌在各个行业和岗位上的职场人，从他们的只言片语中，试图拼凑出一组关于工作和生活的密码。

他们中，有毕业就过上007日子的年轻“社畜”；

也有赶着要在30岁前结婚的第一批90后；

有提起老婆孩子就满脸笑容的保安大哥；

也有相信一切付出都有回报的职业经理人；

有目标坚定的企业高管；

也有热爱戈壁滩徒步与马拉松的地产集团领导；

年度戳心视频：你过得差，真不是因为钱

在过去一年，有人选择放弃，有人选择坚守；有人选择事业，有人回归家庭。

身份不同，选择不同，相同的却是对幸福的渴望。

也许每个人最珍贵的东西不一样，但是我们知道，正是每个人这份对幸福的渴望和对自己选择的坚守，让每一个人，都成为了自己的英雄，也成就了这个时代最珍贵的东西。

你的幸福感，是FUNWORK一直最在意的事。不论过去一年你做了什么选择，我们都将都衷心地希望你能坚定地守护着你的选择，那才是打开幸福之门的秘钥。