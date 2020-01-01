海尔洗衣机电机造车营销项目

传播实施背景：

电机是洗衣机最为核心的部件。早在直驱电机诞生之前，行业应用皮带电机已近百年。然而，皮带老化问题一直未得到解决。使用时间越长，皮带老化越严重，裂纹也越明显，这会导致洗衣机噪音和震动加大，洗涤效率下降。业内采取的定期更换皮带措施，只能是治标不治本。

海尔始终秉持用户思维，率先洞察到皮带电机老化问题，创新采用直驱变频技术，取代皮带，由电机直接驱动内筒转动。通过直驱电机在洗衣机产品上的应用与普及，给予用户更佳的洗衣体验。

创意核心洞察：

为了更广泛、也更直观地扩大海尔洗衣机“直驱电机”应用效果和强劲动力的声量。海尔洗衣机联合知名赛车队Craft-Bamboo Racing，以海尔直驱电机为动力，研制打造了行业首台用洗衣机电机驱动的方程式赛车。通过洗衣机与赛车的相互关联，充分证明了海尔洗衣机直驱电机的优越性能。

传播策略及实施：

1、2019年5月，海尔洗衣机携手Craft-Bamboo Racing ，在汽油发动机主导的传统方程式运动中，由海尔洗衣机FPA直驱电机推动一辆方程式，带来一场科技和运动的极致跨界。

2、2019年8月，海尔直驱方程式成功挑战世界四大著名赛道之一的纽博格林赛道。

3、10月上海K11艺术中心和11月上海欢乐谷，海尔洗衣机打造“直驱世界“海尔洗衣机体验中心。以海尔与赛车相同的直驱技术为亮点，将赛车和洗衣机结合，让用户在赛车参观与活动参与中，体验海尔洗衣机沉浸式直驱世界。

4、11月海尔智家001号店直播，海尔智家体验官现场参与直播。

5、媒体传播:海尔洗衣机电机造车项目的目标受众是传统洗衣机购买用户人群以及电子科技关注者。针对多类目标人群，海尔洗衣机制定相应传播策略，通过创意海报、视频以及条漫等多形式物料输出，在社交媒体进行扩散，最终获得不菲声量。

6、CCTV1/2/3/13多次进行传播央视传播。

项目效果说明：

海尔洗衣机通过跨界联合，打造海尔直驱方程式，以直观有力的方式证明了海尔洗衣机直驱电机的优越性能，成功吸引了大众的关注，获得了消费者对于海尔直驱洗衣机的认可，促进了海尔直驱洗衣机销量的大幅增长。

案例亮点：

1.基于对直驱电机优越性能的洞察，海尔洗衣机联合知名赛车队Craft-Bamboo Racing,研制打造行业首台用洗衣机电机驱动的方程式赛车，该赛车成功挑战世界四大著名赛道纽博格林赛道，打造现象级事件。

2.线下打造“直驱世界”海尔洗衣机体验中心，让用户在参与中感受沉浸式直驱世界。

3.明确TA人群，同步线上发布创意海报、视频及条漫等多形式物料。