CF穿越火线-单身节

一个愿意为弱势群体发声的品牌是值得尊敬的-尽管把如此庞大的群体定义为弱势本身就有些调侃。

成年男人玩游戏，从性质上看，有别于嫖赌抽，它如同女人看剧追肉，逛淘宝，打麻将一样是个普通人类的合理需求，但在各别群体眼里，打游戏不对，甚至要被绑在耻辱柱上。耻辱么？人类大多数美好回忆都集中在童年，且几乎全是有人陪伴，不乏和小伙伴尿尿和泥，放人自行车气这些美妙瞬间，也几乎都有午后被人从窗外喊你下楼玩的片段，小孩们可以无止境的腻在一起，直到他们长大分别，最终靠网络维系残烛般的友情。他们到底是只想打游戏，还是为了和伙伴聚聚，笔者相信大多数智商尚可的人都会选择后者，和伙伴团聚本不是一件耻辱的事情。

世道艰难，行路辛苦。成年男性没有容易的事，所对抗的是精英怪，闯的是断头谷，选择一个可以短暂忘却烦恼的爱好是求生本能，更不要说这个爱好消费低廉，安全合法，最重要的是可以从朋友那获得继续行路的补给。

此次CF单身节广告语-男人不能没有兄弟。兄弟，一个可以续命的对象，一个树洞，安全屋，锦囊，太阳能移动电源，一个GPRS，广告语浅显质朴，甚至有些心酸，为什么要表达，要索取，因为理解有偏差。

说服一个人理解一件事，有很多种打法，说服一个女人理解一件事，只能智取。如同大多数爱情电影的结构其实是战争电影，硬来的人多数成为烈士被刻在花岗岩上，CF品牌的绅士们识时务，洞若观火，所以提出做一条公益广告的灵动需求。

在思考中，点维作为本次合作的代理商，敬佩品牌有这样的洞察和魄力，疏理了市面上公益广告的类型和诉求，大体关乎儿童，环境，战争，保护一些没听过名的小动物等等，“打游戏的男人”和这些比似乎不太需要保护起来，数量惊人，吃的也很多，损失一半不影响环境，如何公益。

深想一步，公益只是个形式，最终诉求是不战而屈人之兵，那其实思考过程的内容本身就是创意-硬气的不避讳的跪着把事办了。况且求的也不多，给一天假，心情好兴许再饶一天。片子里表现的乖巧、撒娇、酸楚其实和保护小动物的路子是一样的，如果不是经费有限，完全可以让演员像海豹一样在水里玩球，最终大家乐呵乐呵，不动声色的递给枕边人说“你看这些男的多傻X，好像一条狗”，再不动声色的慢慢放下手机深思，她若是懂了这事就成了，即使没懂也不伤和气，毕竟她在高处俯视，只是分享的时候背着她就行。

CF是一个大比例直男游戏，一直致力于给成年男性用户优质的游戏体验，其实变相是给他们好点的生活体验，毕竟在当下，男人能自我选择的东西不多了。一把游戏里的枪，一把小刀，一局运输船，一晚上的男孩。

每一次与穿越火线的合作都让我们发现这是一个越来越会玩，敢玩的品牌，游戏广告在广告圈内是个相对独立又难以驾驭的品类，多数都懂得要从玩家角度出发，为玩家说话，可是怎么说，能不能说到点子上，是需要深挖与切身体验的。

终相信能被理解，无论和平有多远。