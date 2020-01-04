海马8S “百公里加速破8挑战”公关整合传播

一、项目背景：

2019年，强动力智能SUV海马8S计划于7月上市，海马汽车重新回归主流迫在眉睫。如何将这款凝聚海马汽车心血和最新技术结晶的产品成功送入媒体和消费者的视线，令市场对其充满期待，成为了公关传播的首要任务和课题，而这也是决定海马汽车能否重回自主品牌前列的重要一役。

海马汽车成立于1988年，从海口到郑州，从国营起步到民营自主，几经沉浮，已走过31个春秋。2017-2018年，海马汽车全力改革和研发新产品海马8S，没有新车面市等原因导致销量明显下滑，市场份额别其他厂商抢占，这也令海马汽车在消费者和媒体层面被逐渐边缘化。

步入2019年，汽车产业遇到了前所未有的挑战，乘用车销量下滑幅度扩大至20%，车企淘汰赛加速进行中，缺乏竞争力的品牌面临消失的风险。这对处于自我变革期的海马汽车而言，格外严峻。

二、项目调研：

海马8S是一款全新的SUV车型，它搭载”HAIMA BOOST BLUE” 1.6TGDI发动机，兼顾驾驶乐趣和生态环保，无论是动力性还是操控感都兼顾到位，最大马力达到195Ps，最大扭矩达到293N·m。

在智能SUV这一品类中，与同级竞品车型相比，海马8S的动力性能优势明显，参数表现远超同级。因此，能否在公众还未见其真身之前，先围绕动力做文章，将“强动力”这一差异化卖点放大，成为思考方向。同时，如何将海马8S的强动力优势直观、有效的传递给消费者，让他们对“强动力”真正做到感同身受，也是思考的重要课题。

三、项目策划：

1、目标：

海马连续两年亏损不振，新品海马8S肩负着重塑品牌、振兴销量、稳定体系、恢复信心的战略使命。打造“百公里加速破8挑战”爆点事件、收获第一张强动力“信任状”，至关重要，这将开启和串联未来海马8S整个传播周期，因此这一项目必须成功打响。

2、策略与创意：

海马8S定位智能SUV品类，而强动力是它与其他竞品形成差异化的最大卖点，本项目的难点就在于如何将海马8S的强动力优势直观、有效的传递给消费者，让他们对“强动力”真正做到感同身受。因此几经修改形成了专业赛车手实测并在直播中畅谈体验感受这一创意。

赛车手这一形象代表着专业、技术和速度，以顶尖赛车手来出任海马8S体验官，既能充分展现海马8S的性能优势，又能令消费者信服。且本项目选择的中、英、日三国车手无论经历还是个人魅力都极具看点，邀请他们为海马8S的强动力性能背书在传播上充满话题性。