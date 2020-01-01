这家“不务正业”的螺蛳粉，2020年第一条广告又火了！

年关将至，踩着春节这波大流时间点，品牌们又开始蠢蠢欲动。

贴合时间节点，各种关于暖心、返乡题材的品牌短片也慢慢出现在大众视野，为了分食春节热流，各大品牌搅尽了脑汁挖掘人们内心最易引起共鸣的弦。

然而在微博上我看到了这样一支不走寻常路的刷屏短片，不走温情不讲家庭不谈梦想不说远方，而是上演了一出惊心动魄的绑匪篇。

如果你看过好欢螺之前的《致误解背后的美好》、《社畜的一天》、《甲方爸爸的沙雕广告》等创意神广告合集的话，那么你一定也要看看这一次的2020年年货节广告：《被绑架的秘密》。

这次好欢螺的年货节广告片，讲的是关于两个被“绑架”的故事。



第一个故事画面开场是温馨的新年气氛场景，结束了一年的工作，男主郝先生和同事打着招呼，准备回家过节。

走到一处巷子时，男主前脚还在和家中等待归来的妻子通着电话。

未成想被早已等待多时的匪徒蒙上头套掳到了一处地下室内，郝先生对绑匪的目的一无所知，他感到惊恐万分。

因为有仇债吗？不对？他们对郝先生以礼相待。

难道是为了钱财？可是这两个绑匪居然拿出手提袋，要给郝先生一大笔钱，是他们俩的全副身家。

可这到底是为了什么？郝先生百思不得其解。

这个斯文的绑匪缓缓说道：他要秘方，好欢螺美味的秘方。

原来，这个郝先生也是投身螺蛳粉行业的一位老板，从业螺蛳粉生意已将近十年，但是生意越做越差，不论如何改进，总是处于亏损状态，事业一落千丈。 他也反思过其中的原因。

绑匪先生首先觉得是自己定价的问题，都说薄利多销，先从价格取胜，但是生意并没有好转。

自己出品的螺蛳粉在卖相上也没有什么问题。所以，得不到答案的绑匪先生把一切的原因推脱到了秘方上。好欢螺一定有能让人欲罢不能的秘方，只要拿到了这个秘方，还愁没生意吗？

但是郝先生听完他的故事，只对他说了四个字：

既然没有配方，那么好欢螺的美味秘诀到底在哪？结合动画的另一段视频做了解答。

清凉的山涧，一颗螺丝正在“泡温泉”，享受着大自然的舒适。

忽然一双大手打破了这个平静，这颗螺丝兄弟被绑走了！无论他怎么叫喊都无济于事！

不知过了多久，再次转醒时，他已经来到了一家现代化的加工厂，还没反应过来，居然被一只大手一把抓起。

惊慌失措的螺蛳兄弟被一双熟练地大手捏起，检查后熟练的剥去了螺丝兄弟的“外衣”。

紧接着他便被送去搓洗，搓的着搓着，洗去身上从大自然带来的细沙后，他从恐惧到抗拒再到享受，突然觉得这里是个不错的地方。

可还没缓过气来的，他还要经历下油锅、熬煮、被机器封禁袋子里等等步骤。

这个工厂便是好欢螺的螺蛳粉加工厂，原来片中螺蛳兄弟被绑走后经历过的每一步都是好欢螺的食品生产线。

他从山涧被‘绑架’来到工厂里，身上肩负的使命是成为一碗螺蛳粉里的味觉精灵。

为什么郝先生会说：好欢螺没有秘方，答案就在这另一起“绑架案”身上。

好欢螺美味的秘诀不是一个方子，也不神秘，其中的奥妙，是一个信念。

是优质的食材产地和严格把控的制作过程保证了美味的出品。

凭着一颗良心坚持到底才能广受欢迎。视频透露出在每一笔订单背后，不仅仅是冰冷的交易，而是好欢螺与消费者不能说的默契。

片尾郝先生过年与家人相聚，螺蛳粉和酸笋的相遇，消费者对好欢螺的相信，品牌方想要传达一种人与人之间最真诚的美好，因为良心，做好每一碗粉，消费者才能因为放心，让好欢螺陪伴在自己饥饿的每一刻。

本次的《被绑架的秘密》是品牌方与消费者的一起走心对话，视频内，一是强调好欢螺的味道让人无法抗拒，勾起客户群体的消费欲望，也让隐藏客户群体关注到好欢螺的品牌态度。

而带领消费者走进好欢螺制作车间，让用户群体真实看到好欢螺承诺的“一碗好粉”制作流程，通过创意视频不仅让大众重新了解好欢螺，更是极大地树立了消费者对好欢螺的品牌信心。

2020年伊始好欢螺便送上这么一份诚意之作，一个卖螺蛳粉的做起广告来，也毫不逊色嘛！