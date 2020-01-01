荣耀V30系列曙光之橙配色广告：2020，一定要成！

2020的开年很魔幻。“时代的一粒沙，落在每个人头上就是一座山”。
2020的这座山，阻挡着返乡、复工，世界经济、个人收入，甚至每一次正常呼吸……
而在年初（疫情前），我们和新朋友荣耀（V30系列-曙光橙配色），一起完成了这支视频的创意和制作。
虽然没料到2020的开场方式，但我们相信，还没有哪一座山，能阻挡曙光来临。
2020请听好，对于你，我们还是视频里的那句话~
旁白
他们说
如果人人都能当首席
芭蕾就不存在了
他们说
别折腾了
浪费青春
他们说
女孩子待家里不好吗
他们说
玩玩就算了
还真以为能上天呢
他们说得对不对
我不知道
我只知道
世界上从没有哪一个舞台
能容下一百万观众
我只知道
即使摔倒再多次
也要像太阳一样
不断升起
我只知道
透过窗帘的光
和透过帐篷的光
真的不一样
我只知道
虚拟世界的英雄
也能在现实中上天入地
无论你想成为谁，去成就那个你想成为的自己！永远心怀曙光，绽放荣耀，献给与荣耀一起成长的年轻人：2020 一定要成。
01
我知道
透过窗帘的光和透过帐篷的光
真的不一样
02
我知道
即使摔倒再多次
也要像太阳一样不断升起
03
我知道
虚拟世界的英雄
也能在现实中上天入地
未来善变，态度不变。
2020，虽然你用开场先将一军，
但我们回敬你的，还是一句：
2020一定要成