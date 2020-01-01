荣耀V30系列曙光之橙配色广告：2020，一定要成！

2020的开年很魔幻。“时代的一粒沙，落在每个人头上就是一座山”。

2020的这座山，阻挡着返乡、复工，世界经济、个人收入，甚至每一次正常呼吸……

而在年初（疫情前），我们和新朋友荣耀（V30系列-曙光橙配色），一起完成了这支视频的创意和制作。

虽然没料到2020的开场方式，但我们相信，还没有哪一座山，能阻挡曙光来临。

2020请听好，对于你，我们还是视频里的那句话~

旁白

他们说

如果人人都能当首席

芭蕾就不存在了 他们说

别折腾了

浪费青春 他们说

女孩子待家里不好吗 他们说

玩玩就算了

还真以为能上天呢 他们说得对不对

我不知道 我只知道

世界上从没有哪一个舞台

能容下一百万观众 我只知道

即使摔倒再多次

也要像太阳一样

不断升起 我只知道

透过窗帘的光

和透过帐篷的光

真的不一样 我只知道

虚拟世界的英雄

也能在现实中上天入地

无论你想成为谁，去成就那个你想成为的自己！永远心怀曙光，绽放荣耀，献给与荣耀一起成长的年轻人：2020 一定要成。





01

我知道

透过窗帘的光和透过帐篷的光

真的不一样

02

我知道

即使摔倒再多次

也要像太阳一样不断升起

03

我知道

虚拟世界的英雄

也能在现实中上天入地

未来善变，态度不变。

2020，虽然你用开场先将一军，

但我们回敬你的，还是一句：

2020一定要成