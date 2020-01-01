7喜：莫7托圣诞「醉」心酒馆

一、新品推荐

圣诞节作为一年一度的营销重季，怎么能少了ONENINE小卖部的参与？2019年圣诞，我们为7喜莫7托打造了一家神秘的圣诞小酒馆。回想一下，这个圣诞它有没有在你的朋友圈霸屏？

如果没有，也没有关系！小卖部店长这就带你共同回味这趟7喜莫7托圣诞特调的浪漫之旅~

二、脑暴时间

在这家圣诞小酒馆开业之前，ONENINE小卖部内部曾出现了激烈的讨论：产品本身惊喜重重，7喜莫7托口味上的突破、高颜值包装以及多元化喝法。但到底要用什么方式，让7喜莫7托在2019年的告别月成功出圈？

此次的圣诞营销是主打情感共鸣，亦或是发力颜值经济？ONENINE小卖部各店员在多轮脑暴后一拍即合——基于年轻人圣诞更强调聚会场景，产品适合做特调的属性，打造7喜莫7托圣诞「醉」心酒馆的概念，巧妙将产品活动化，围绕互动性、社交性、沉浸感，把静态的产品转化为高密度的爽点体验。

三、圣诞特调的浪漫之旅，快上车！

1. 线上仪式氛围做足，

建立触发直观感知的娱乐情境

与其用大段修饰词去堆砌产品联想（莫7托的口味突破是一大圈粉点，在带来与7喜的差异化西柚风味的基础上，还含有真正的柠檬汁与朗姆酒香，呈现加勒比海的莫吉托风情。），倒不如借势圣诞，用娱乐的方式去触发直观感知——打造沉浸式互动H5，7喜莫7托圣诞「醉」心酒馆，强化产品消费场景的同时传递7喜莫7托作为基底特调的核心信息。

聚焦当下年轻人，他们喜欢趣味性和仪式感兼具的聚会体验。ONENINE小卖部此次围绕7喜莫7托适合做特调的属性，构建满满仪式感的的特调场景，在巧妙烘托气氛的视觉与音乐下，7喜莫7托圣诞「醉」心酒馆H5一上线，就圈粉了大批年轻人。

看完后是不是也想亲手打造一场“跨地域的圣诞聚会”？来寻找那杯「醉」适合你的圣诞特调吧！

2. 创造生活化的互动场景

单纯从内容层面上的氛围烘托还不足以强化年轻人的代入感，7喜莫7托进而将年轻人的参与欲蔓延到年轻人的生活场景当中。ONENINE小卖部联合美图在节日期间上架3款“莫7托特调饮料互动定制滤镜”，运用美拍识别技术触发动画，开启7喜莫7托圣诞「醉」心酒馆。圣诞鹿角头饰、仙女棒特效等，满足年轻人在社交圈子里更美、更有趣、更新潮的个性化表达。

3. 联动各领域KOL，引爆传播热点

为了多维度沟通年轻群体，联合知名KOL从圣诞美食和生活方式等角度切入，通过vlog的形式展现日常也能随意set特调的酒吧场景，把圣诞氛围推向高潮。「醉」特别的圣诞节，自然少不了7喜莫7托的功劳。

4. 线下沉浸式体验，撬动品牌与用户情绪共振

当线上情绪被充分点燃后，7喜莫7托圣诞「醉」心酒馆从线上营业到了线下， 让年轻人几乎无暇喘息，便一头扎进这场年末的狂欢里。

莫7托特调圣诞树，还不赶快拍照留念？

现场贴心设置的照片打印区，将现场美好记忆成图。

转头扎进莫7托特调吧台，与眼前人欢度圣诞。

KOL到达现场，持续引发活动曝光。

四、店长有话说

从线上圣诞酒馆H5到网红莫7托圣诞特调DIY，到莫7托特调饮料互动定制滤镜，最终又从线上蔓延到线下，开启了满足年轻人感官与情绪的沉浸式体验现场——7喜莫7托圣诞「醉」心酒馆，全程不废话的高密度的爽点体验，讲究的都是直接让年轻人参与进来。

2019年的最后一场节日营销，ONENINE小卖部帮助7喜莫7托转化为专为年轻人群体狂欢经营起来的“仪式感符号”，它不仅能快速高效地被识别、引发行动，而且还能在年轻人的脑海里刻下7喜专属的“圣诞印记”，每年的圣诞节都能自然地激活年轻人对7喜莫7托圣诞「醉」心酒馆的回忆，并萌生新的期待。