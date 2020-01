National Trust自然保护机构125周年宣传片，只为获得片刻的宁静

“National Trust ”是一家负责管理并保护英格兰、威尔士及北爱尔兰的历史遗迹或自然风景的慈善机构。今年是这家机构成立的第125周年,为此推出了一支宣传片。

我们的生活,过于“拥挤”、“兴奋”、“紧张”,这是视频在最开始给大家所展示的。突然,一片宁静的绿植出现,背景音乐也变得温柔和缓,给人一种放松的感觉。

但之后,“宁静”与“嘈杂”的场景交替出现,给人一种强烈的对比、冲击感。让人觉得能获得片刻的宁静是多么美好。

除非我们拥有这些能够让我们获得宁静的地方,否则我们无法体会平静的感觉,在这种感觉中,一切美好的事物都低语轻轻地向我们走来。因此,National Trust 在这125年来一直致力于为世人守护着这些宁静,让人们有更多的机会获得片刻的宁静。

Sound Design/Music: Joe Wilkinson, String and Tins

Creative Agency: WK London

Creative Director: Flo Heiss

Creatives: Derek Lui, Harry Ingrams

Executive Creative Directors: Tony Davidson, Iain Tait

Producer: Rose Fairley

Production: All Mighty Pictures

Director: Anthony Dickenson

Executive Producer/Creative Director: Mark Harbour

Edit: Jack Williams, The Assembly Rooms

Footage Research: The Director Studio

Post: Time Based Arts