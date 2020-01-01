“阿波罗计划”，品效双芯点燃汽车营销新引擎

2019年1～11月，中国汽车行业产销分别完成2303.8万辆和2311万辆，较18年同期相比产销量均下降，中国汽车行业遇到28年来的“首负”。常规投放模式中，品牌曝光和效能转化往往由不同的投放系统完成。汽车主机厂作为品牌方，往往以投放注重品牌建设的品牌类广告为主。

面对当前汽车市场发展态势，汽车品牌方开始注重效果转化类投放。但效果类投放均以用户收割为主，其投放形式会对品牌形象造成伤害。如何在品牌广告投放和效果广告投放之间找到平衡点，成为广大汽车厂商的营销难题。

今日头条基于领先智能技术和海量融合数据，构建以转化目标为导向的独立计算模型，打造了 “阿波罗”芯计划广告产品。“阿波罗”既突破了传统广告品牌广告和效果广告孤立投放的模式，既对高意向人群高效曝光覆盖，又最大化降低转化成本，推动品效协同增长。

“阿波罗计划”三大创新点——品效客群精细化分级

“阿波罗”芯计划深度融合字节跳动系多端APP平台底层数据，精准区隔沃尔沃XC60品效客群用户特征。以智能技术驱动，实现沃尔沃XC60精细化客群分级。

“阿波罗计划”三大创新点——品效协同推荐技术

“阿波罗”芯计划以独立智能算法，突破单流量导向营销模式，升级到品牌+效果双向协同传播。

通过对精细化客群进行品牌、效果素材独立智能触达，驱动品牌曝光向效果层延伸。

——针对沃尔沃XC60品牌层人群推送品牌素材，以科学分层曝光，驱动高意向人群流转。

——对存量及被品牌素材教育后流转的效果层人群推送效果素材，驱动高意向人群的成交转化。

“阿波罗计划”三大创新点——智能化投放与运营

“阿波罗计划” 智能化投放流程，科学化管控投放流程，促进品牌长效经营。结合创意和落地页智能分析，提供直观策略反哺参考。一站式线索运营，详细披露线索来源，过滤不合法线索。

营销效果与市场反馈

“阿波罗”芯计划为沃尔沃XC60高效协同品牌曝光与转化效能，实现品效协同增长：





品牌曝光层面：

1、9月合作期间，沃尔沃XC60品牌综合影响力指数持续增长，在诸多竞品中持续处于第一阵营

2、“沃尔沃XC60”关键词搜索量较8月同期增长61%。且“阿波罗”投放带来的搜索以“询价”为主，更具有效果导向性

3、据秒针调研数据：被访者对此次投放的喜好度为65.2%，对产品的喜好度的提升为20.7%，76.5%的被访者表示对产品的好感度有所提升





效能转化层面：

1、点击量超预期253.7%，CTR超行业均值43.12%

2、对比本品纯品牌投放，CPL降低最高达21%，对比竞品纯品牌投放，CTR优势明显

3、据秒针调研数据：67.5%受众表示可能会购买