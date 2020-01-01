晴明首次破壁代言，百万痒痒鼠疯狂打call抢水之密语联名限量…

阴阳师三周年，晴明大人由阴阳共生的异界平安京，跨过结界、身临现世,

将《阴阳师》平安京那独一无二的华美绚烂，化作灿然的美之灵力，

注入至这一份只属于你的礼物之中，

内藏水之密语洗发之灵。

凝结庞大灵念与心意，

各位大人，望乞笑纳。

#携手晴明，赴水之密语之约#

品牌形象代言人选择：





我们会问，如何为品牌挑选一个适合的品牌形象代言？

代言人的存在，本身就是一个品牌，有其拥护者，其中包括粉丝的信任，粉丝的想象。而品牌与代言人的结合，倒不如说是两个品牌的结合，加强品牌个性，建立品牌形象的联想。

所以本质上，代言人的作用就是为了给品牌赋能。

网易旗下的现象级手游《阴阳师》在2019年即将迎来3周年，引发大批玩家回归，将游戏的热度再次推向高潮。晴明作为阴阳师里的绝对主人公，拥有一大批应援粉丝。

延续三周年的热度，晴明首次破壁代言，作为水之密语的首位“二次元代言人”，为了完成水之密语给出的挑战，号召粉丝应援打榜，晴明出圈势在必行！

品牌形象代言人运用：

阴阳师核心人物晴明作为水之密语的首位“二次元代言人”，高度吸引了品牌潜在的游戏圈消费者。水之密语号召粉丝在线上平台为晴明应援，助力晴明成为水之密语二次元代言人，为粉丝献上限量款联名合作礼盒。

应援机制：

1. 应援狂欢开启——微博话题页成为粉丝主战场

微博话题页成为代言期间粉丝为晴明应援的主战场，粉丝热情高涨创造许多自来水，话题接力掀起热度获得更多曝光量，仅用2天时间话题热度已破百万。品牌借助曝光知名度不断上升，应援讨论热度达3000W。

2. 应援爆发——双重机制刺激用户转发

水之密语官宣晴明二次元代言人身份，引导粉丝前往小程序应援。粉丝在小程序上转发获得额外分值+晴明定制周边为应援大奖，刺激粉丝不断冲榜应援，最终突破百万贡献值。

3. 宠粉福利——联名合作礼盒限量发行

为了感谢粉丝们的热情应援，晴明降临现世，水润能量成功觉醒。水之密语携手晴明，为粉丝们献上水之密语x阴阳师限量合作系列礼盒，限量预售5分钟内售空。





总结：

水之密语作为阴阳师核心人物晴明首次破壁代言的品牌，活用饭圈玩法，以粉丝应援之力深化晴明作为水之密语二次元代言人设，通过应援晴明的打榜活动帮助品牌出圈，扩张不同圈层的影响，提升品牌好感度，成功影响阴阳师粉丝分享传播，带动水之密语在游戏圈的知名度。