说起时光魔法，谁能比百度大脑玩得更炫？

时间、生命与人的关系，是文学作品中永恒的话题，刘慈欣曾在《三体》中留下一句意味深长的话语：“给岁月以文明，而不是给文明以岁月”。也许，并非所有三体的书迷都能领会大刘的意味深长，但未知的未来是每个人的潘多拉魔盒，神秘而令人向往。

随着人工智能（AI）技术的高速发展，我们的生活产生了巨大的改变。如何让用户参与体验百度强大的AI技术，如何让AI与传统文化碰撞出新火花，成为了百度大脑值得深思的问题。

百度大脑是百度 AI 核心技术引擎，包括视觉、语音、自然语言处理、知识图谱、深度学习等AI核心技术和AI开放平台。

年年岁岁花满香，佳节欢聚又重阳。借助重阳节这一节日热点，本邦协助百度大脑，携手央视综艺联袂推出重阳线上敬老互动H5“你好，我的80岁”，运用百度领先的AI技术带领大家看到80岁自己的诗意生活，传递爱老敬老的传统文化。

本次H5帮助用户穿越时光，遇见80岁的自己。以“一觉醒来，惊讶的发现镜中的自己发生了改变”为故事最初的切入点，留下悬念，引导用户上传自己的照片，从而生成自己“老年”的样子。

百度人脸识别算法和深度学习引擎会快速精准地定位人脸关键点，通过现有人脸检测、人脸融合等技术，分析人脸对应的年龄、性别、颜值等信息，进而将图片中的人脸，与指定模板图中的人脸进行融合，得出变老以后的样子。

（人脸融合效果展示）

80岁的你，儿孙满堂，通过输入“关键词”指点儿孙做人道理，通过百度大脑NLP技术可以将用户输入的任意老年关键词生成与之相符的诗词，让每个用户都可以提前体验自己老年的诗意生活。

AI+传统文化打造了更具趣味性的互动体验，重阳敬老活动变成“穿越黑科技”，让用户产生更强烈的共鸣感和参与感。

本次营销传播，CCTV晚会现场海量曝光，顶级权威资源助力品牌传播。通过多轮重播后累计曝光超3000万，并有央视综艺APP和双微助推，站外更有丰富的央视传播资源体系助力品牌曝光；

精选资源高效传播，海量曝光与互动实现品效合一，助力消费者深入了解百度大脑领先技术。24小时内，微博同名话题#你老了是什么诗#阅读量超1600万，微信端精选生活、段子类的3位博主进行传播，配合趣味文案，聚焦主题，实现3篇软文均达到10W+阅读，并通过微信社群及朋友圈KOC辅助扩散，引发海量用户自发参与话题讨论，实现UGC自主传播促进二次裂变。

本次H5成功引爆了社交媒体，用户粘性极强，平均访问时长接近6分钟，极具趣味的剧情与优秀的融合效果实现了技术营销的品效合一。

这是百度大脑联手本邦打造的一次热点营销事件，拓宽了用户对百度AI技术的认知度与参与度，提升了百度的品牌形象。

重阳节敬老爱老的背后，更是在倡导年轻人学习老人身上优秀的品质特征，经过岁月的历练，这些品质特征往往被高度概括成简单二字，此外目标受众也同样希望自己过上诗意老年生活的同时，身上具备被别人认可的品质特征。

今 日 互 动

你希望你的老年生活是一首什么诗？

技术创意双驱动

微信搜索：benbuntek 关注本邦公众号

将持续为您推送优质案例解析