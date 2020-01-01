奔驰×盆栽哥：不只是电动汽车，更是奔驰！

2019年11月底，奔驰联手“盆栽哥”The Weeknd为电动SUV汽车奔驰 EQC 制作了一支酷炫的视频广告《Enjoy electric》，The Weeknd不仅在短片中倾情演出，还在这支短片中发布了自己的最新单曲《 Blinding Lights》。视频以酷炫的拍摄手法回顾了奔驰自创办以来的重要事件、经典车型，也以画面展现了普通人的生活，表明人生中的非凡时刻都有奔驰的陪伴。正因为悠久的历史、卓越的成就，使得EQC 不仅仅是一款电动汽车，它更是一辆奔驰！

Enjoy electric

影片开篇，歌手“盆栽哥”The Weeknd正准备驾驶奔驰 EQC，却遭到了路旁小孩的质疑：“你开电动车？！”

画面一转，奔驰创始人卡尔·本茨驾驶着由他于1886年发明的、世界上第一辆汽车出场，拉开了奔驰灿烂百年历史的序幕。

1893年奔驰创造了世界上第一辆四轮汽车。

1899年奔驰制造出世界上第一辆赛车，短片就展示了一场激动人心的赛车比赛，以及当时敢于挑战男性在汽车领域权威的女赛车手Ernes Merck。

随后，画面也展现了百年间奔驰推出的经典车型。

不仅仅是展示自家的产品，奔驰还在影片中讲述了奔驰与消费者间的连结：下定决心逃婚时、与心仪的女孩儿不期而遇时、和朋友参加聚会时……无论是重要的还是日常的场景，奔驰都与你相伴。

正是因为有了这些底蕴与羁绊，奔驰 EQC才能够如此与众不同。影片最后，The Weeknd也骄傲地对质疑他开电动汽车的小孩说，“所以呢？我开的是奔驰！”