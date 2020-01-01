苏菲音乐广告：用摇滚黑嗓喊出难言痛苦，不要太酷！

血月摇滚



关于女生的大姨妈，很多品牌在卫生巾广告上都采用回避或转化的手法展开。

而台湾苏菲则直面女生经期睡觉侧漏的痛苦和烦恼，直接把这种姨妈外漏带来的崩溃感用摇滚音乐中极具力量的重金属黑嗓呐喊出来，而之后的画风180度大转变，用小清新的乐队和前面的重金属乐队形成鲜明对比，间接说明了“苏菲超熟睡日本420”产品成功解决了女生这一烦恼，展现出淑女和温婉的一面。

广告片一开始，女孩是战战兢兢地回到自己的房间，在充满红色色调的氛围中入睡。此时“大姨妈”就像梦里的噩梦一样企图对她做出一些事。

摇滚音乐起，乐手唱出了这些“恶魔”的目的：“外漏，无法停止外漏……”

画面中用夸张的手法，这些“恶魔”把装满红色液体的浴缸打翻，红色液体倾泻开来。

镜头再回到床上，躺在床上的女孩子身边放满了一圈装满红色液体的高脚杯，身体上拴着无数根丝线，仿佛动一下就会被这些红色液体淹没。

突然话锋一转，一个阳光活泼的少女团捧着苏菲出现，原来她们是来“拯救”这个女孩的。

有了苏菲就能“swag好觉”，怎么摇滚翻滚都不会漏。

歌词