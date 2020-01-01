DNF X BOY London万物闪光实验室，让冒险从此开始

剑斩肉身，心斩灵魂。

刀锋所指，流星陨落。

死亡只不过是另一种生命的开始。

热血执拗，不服输不放弃，全部所求皆为闪光一刻。

没错，这是DNF。

WHO’S WHO 不问男女，只有我们。

叛逆、前卫、颠覆、包容。

任何人都可以以自己的方式穿着并与人分享。

朋克英伦浪漫，不惧束缚闪耀自我。

没错，这是BOY London。

曾经那批DNF的死忠粉们早已长大。

曾经那批热爱BOY的酷小孩们悄悄收起了棱角。

那些耀眼的时刻却不甘于曾经，即时如今已敛去锋芒，仍渴望一次机会可以尽情闪耀，向现在正年轻的少年们讲述关于闪光的故事。

今年10月份，在成都太古里 ，一场由UID为DNF X BOY London打造的万物闪光实验室，为那些曾经的少年提供了这次机会，让他们的闪光故事得以继续。

项目负责：PUIX

美术指导：PUIX

客户经理：巧竹

客户执行：卓伦 林嫣

创意策划：QI 東尼

3D执行：PUIX BRAT

平面设计：耳东

后期合成：姬琳