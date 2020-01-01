DNF X BOY London万物闪光实验室，让冒险从此开始

剑斩肉身，心斩灵魂。
刀锋所指，流星陨落。
死亡只不过是另一种生命的开始。
热血执拗，不服输不放弃，全部所求皆为闪光一刻。
没错，这是DNF。
WHO’S WHO 不问男女，只有我们。
叛逆、前卫、颠覆、包容。
任何人都可以以自己的方式穿着并与人分享。
朋克英伦浪漫，不惧束缚闪耀自我。
没错，这是BOY London。
曾经那批DNF的死忠粉们早已长大。
曾经那批热爱BOY的酷小孩们悄悄收起了棱角。
那些耀眼的时刻却不甘于曾经，即时如今已敛去锋芒，仍渴望一次机会可以尽情闪耀，向现在正年轻的少年们讲述关于闪光的故事。
今年10月份，在成都太古里 ，一场由UID为DNF X BOY London打造的万物闪光实验室，为那些曾经的少年提供了这次机会，让他们的闪光故事得以继续。
项目负责：PUIX
美术指导：PUIX
客户经理：巧竹
客户执行：卓伦 林嫣
创意策划：QI 東尼
3D执行：PUIX BRAT
平面设计：耳东
后期合成：姬琳
DNF X BOY London线下快闪通过4个场馆的串联，为每一位亲临者打造了极具沉浸感的寻光体验。从穿梭感极强的寻光隧道进入，在玛尔公国感受DNF X BOY London游戏潮流文化的极致体验，一路深入红色丛林感受成都本地化元素如何DNF化，最终进入根特感受BOY London的英伦摇滚文化。
每一位进入这场体验活动的参与者都将被赋予寻光冒险家的身份，通过活动官方小程序的线索指引与提示，在对应场馆寻找隐藏光图，最终集齐全部光图的寻光者即可在小程序上点亮闪光标记，并前往BOY London线下门店领取限量闪光福袋，实现从寻光者>闪光者的蜕变。
寻光隧道，入口处的全息投影赛利亚为每一位寻光者献上热情的问候“你好啊，我是赛利亚，今天又是充满希望的一天”；玛尔公国，体现DNF X BOY London世界观的黑白漫画，三面环绕令每一位寻光者皆生身临其境之感；红色丛林，本地化竹林配合游戏中的场景再现，步入深处拍照打卡；根特，通过摇滚标语、经典英伦摇滚MV、黑胶唱片机、专辑封面墙等的多位一体组合强势输出BOY London的音乐文化性。
此次DNF X BOY London成都太古里线下快闪，也有幸与多位潮流艺术家/组织进行联名合作，为此次快闪活动贡献了令人记忆深刻的线下装置。
废墟 独立潮玩艺术家 以DNF游戏中的经典角色赛利亚、鬼剑士、神枪手、魔法师以及格斗家为灵感，制作了成人等高的人偶装置，它们分别身穿此次DNF X BOY London的联名服饰，摆出不同的格斗姿势，以此体现不惧束缚直白大胆的精舍特质。
唐三佰 潮流插画家 以DNF游戏角色赛利亚、鬼剑士、神枪手、魔法师以及格斗家为主要人物，绘制了他们年轻闪光无畏勇敢的状态，从而扣合此次活动的合作主题“万物闪光”。
NSC CREW 成都本地潮流设计团队 快闪活动当日，以此次DNF X BOY London的联名logo与DNF游戏中的大boss普雷为基底，现场进行涂鸦喷绘。
赛利亚身着此次联名服饰，身处英国街头，通过有故事感的镜头，定格闪光时刻。
与DNF的资深玩家合作，在英伦摇滚的场景下与赛利亚合体拍摄大片，通过“刀斩肉身”等极富态度的话语表明，游戏玩家也可以摇滚而热烈，激情而锋利。
利用莫尔条纹实现闪光效果的定制款联名礼盒，送给每一位闪光的人。