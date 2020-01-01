特工凯的秘密任务文件——推文将在2分51秒后自动销毁

进入正文前，先看个电影预告：

这次和碧浪的合作源自一次新品上市，在碧浪新品抑螨洗衣液上线之际，我们收到一个brief：为代言人王俊凯拍摄一支产品广告。

客户需求很明确，希望能够在呈现产品卖点——除菌抑螨，守护家庭的同时，为粉丝展现不一样的王俊凯。

产品卖点+粉丝嗨点，为了达成这两点，我们快速召集了公司里的王俊凯迷妹一起展开脑爆，

很快，一个思路确定。

创意设定—— 双面特工，守护家庭健康

在研究了王俊凯的信息资料之后我们发现，在粉丝眼里，王俊凯的形象有很明显的两面性——有的粉丝觉得他像个邻家男孩，穿起白衬衫笑起来温暖如春，还有的粉丝称呼他“凯总”，认为站在舞台上的他发光发亮霸气十足，

于是我们想到了“双面特工”的主题—— 一个关于王俊凯的“特工电影”，为粉丝一次性展现温暖阳光的白衣少年王俊凯和帅气利落的黑衣特工王俊凯，同时结合特工电影的剧情，借助“特工任务”这一设定，把“消灭螨虫、守护家庭”设定为王俊凯的任务，在任务过程中，将碧浪新品洗衣液作为“秘密武器”植入，通过剧情加强观众对于产品能够杀菌抑螨的印象。

拍摄制作——8个小时，4个场景

在艺人配合时间极其有限的情况下，为了顺利完成拍摄，我们放弃了实景，通过前期的反顾沟通和不断的美术设定修改，按照英伦特工电影的风格，在影棚内搭建了复古洗衣店、隧道、特工基地和房间4个主要场景，争分夺秒的在8小时之内，完成了15幅平面图和近20个艺人镜头的两项拍摄任务。

同时，为了呈现帅气的特工电影的效果，拍摄团队特地邀请到了《长安十二时辰》的动作指导，为片中的打斗镜头设计动作，在一次次的与艺人团队的沟通尝试和反复调整之后，终于达成了多方满意的效果。

一个字：帅就完事了。

拍摄结束后团队马不停蹄地开始了后期视效包装工作，通过一个多月的打磨，才最终完成了影片制作。

正片在此：

片子上线后播放量目前播放量已超400万次，相关话题阅读量超2千万，从粉丝的尖叫式评论来看，虽然是广告，但这次的“特工凯“帅得让粉丝愿意买单。

最后送上一波王总的盛世美颜照。

广告主：宝洁碧浪

创意制作商：点维文化

Client 广告主 | 宝洁碧浪 P&G Ariel

Client Representative ：Sarah、Zach 、Yoga、Coffee

Agency Team ：Dotwell 点维

Producer ：狄文达 XC 吴言 CY

Project Manager ：CY、丹丹

Creative：吴言、莉莉、千祚

Pre-production Team 前期执行组

Story：吴言、莉莉、千祚

Director：Showy

Director of Photography ：大米

Executive Director：冬帧，赵硕

Executive Producer ：Jensen, XW

Storyboard ：水木

Art Director ：明远

Costume：欧阳

Post Production Consultant: 李圣、DA

Graphic design: 道长 丁丁 乔 阿峰 仁慈 阿霏 志颖