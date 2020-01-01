这支泰国鬼畜广告，带货力满分！

把一件白衬衫的广告拍得足够有说服力有很多种方式，但是泰国广告的创意向来不按套路出牌，这支衬衫广告尽管时长有6分钟，但是剧情再次刷新了人们对泰国广告的认知，我敢打赌大家看完之后不仅会感叹：还有这种操作？甚至想要立即下单……

短片刚开始看上去非常正经严肃，两个人同时面试一个职位，甚至还出现了国家统计局的失业人口数。本来以为会从这些面试成功的人身上学到什么励志的心灵鸡汤，结果面试官却来了一句：因为他穿GQ衬衫。Excuse me？！这样打广告的方式也太硬了吧？

然后对GQ衬衫360度全方位一顿猛夸，甚至能透过GQ衬衫看到这个人身上沉着冷静、注重细节、工作效率高等个人品质……虽然听上去像是一本正经的胡说八道，但是别说好像还有点道理，简直就是逻辑鬼才啊。

最后结尾反转，原来这个人根本不是老板而是老板的司机，我严重怀疑他是GQ派来这家公司的卧底，临走时还不忘甩给面试者一套白衬衫，然后镜头一转再次强调产品卖点，最后还用鬼畜的画风展现出“任何人、任何场合，只要身穿GQ，就会自带强大气场，瞬间自信心爆棚”的独特属性，猝不及防的模特秀搞得人莫名其妙，也为这支无厘头广告增添了一份夸张的幽默感。

鸡汤也许会迟到，但是绝不会缺席，一句简单的文案总结概括GQ衬衫的特点。虽然短片情节看上去非常生硬、毫无逻辑，但是不得不说，看完之后真的被说服了，泰国的广告就是这么神奇……