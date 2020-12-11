唯品会x之外创意：杨超越全网找人





一切的源头，只是因为杨超越“不经意的一问”。。。

杨超越发微博，疑惑怎么没看到唯品会3亿会员？

没想到越来越多的人亮出唯品会会员身份回应，甚至在全网出现了“人传人”现象。。。

最先开始的是微博大v！他们集体亮出唯品会会员身份，回应杨超越，还晒出在“唯品会特卖大会”上买到的好货。

杨超越的粉丝紧随其后，直接上手拍摄视频，帮杨超越全网找人。

眼看事情越闹越大，话题中心的唯品会，终于现身回应：杨超越你好，我是你的姐妹——超值。由于回应句式过于魔性，引起网友争相模仿。

唯品会的加入，让「杨超越全网找人」事件进一步发酵

从微博，扩散到微信、抖音、快手、B站、虎扑。

先是微博网友疯狂热议，有吃瓜杨超越买的东西的，有猜测接下来谁回应的，甚至有的直接喊话唯品会签下杨超越。。。

微信大号也亮出了唯品会会员身份，还分享了在唯品会买买买的经历。

抖音上，明星也被炸出来了！李诞、薛之谦、吉克隽逸、戚薇、王晨艺、辣目洋子、张子萱纷纷亮出会员身份，回应杨超越。

抖音大号也是趁机秀了一把，齐刷刷亮出唯品会会员身份，回应杨超越。

快手上的博主回应杨超越后，还在线种草，开箱展示在唯品会买的好物。

B站up主，直接测评在“唯品会特卖大会”上买的单品，强势安利。

甚至虎扑也炸开了锅，杨超越简直是人形炸弹，在全网炸开了花。

“杨超越全网找人“还登上了电视新闻！

杨超越不经意一问，不只炸出了唯品会会员，还炸出了唯品会特卖大会的开门红！

唯品会12.8特卖大会，开售24小时，订单量同比增长100%！

截止发稿，微博话题#杨超越全网找人#，阅读5.9亿，讨论21.9万，

微博话题#唯品会特卖大会#，阅读4.1亿，讨论10.7万。

还在潜水的，咳咳，赶紧出来！现在就去唯品会特卖大会！比11.11更超值！

*为了信息真实，此次创意要求：

所有明星，晒单的KOL，创意人员…都必须是，或者成为，唯品会会员，并真实购买，才能参加本次：#杨超越全网找人# 冲击波营销战役