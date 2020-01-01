有YAN有料，这里有一款你想要的输入法

手机是移动时代每一个人的必需品，而手机输入法是每一部手机必备的软件。近日，百度输入法推出全新版本V9.0，新版本推出YAN键盘功能，可以让用户在更加方便输入的同时获得全新的视觉享受，堪称输入黑科技带来的一次变革。

这次颜键盘的重磅推出，还有多位知名明星加入，百度输入法联合蔡徐坤、陈钰琪、郭俊辰、华晨宇、金莎、李现、李一桐、王晨艺、吴亦凡、杨紫、张雪迎、赵圆瑗、朱正廷等合作定制颜键盘，让爱豆们盛世美颜在键盘上浮现，每次打开还能遇见不同的TA！满足粉丝与爱豆零距离接触的终极需求。

YAN-颜键盘：YAN值时代有我存在，实力派我们用“颜”表达。