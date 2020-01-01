有YAN有料，这里有一款你想要的输入法

手机是移动时代每一个人的必需品，而手机输入法是每一部手机必备的软件。近日，百度输入法推出全新版本V9.0，新版本推出YAN键盘功能，可以让用户在更加方便输入的同时获得全新的视觉享受，堪称输入黑科技带来的一次变革。
这次颜键盘的重磅推出，还有多位知名明星加入，百度输入法联合蔡徐坤、陈钰琪、郭俊辰、华晨宇、金莎、李现、李一桐、王晨艺、吴亦凡、杨紫、张雪迎、赵圆瑗、朱正廷等合作定制颜键盘，让爱豆们盛世美颜在键盘上浮现，每次打开还能遇见不同的TA！满足粉丝与爱豆零距离接触的终极需求。
YAN-颜键盘：YAN值时代有我存在，实力派我们用“颜”表达。
YAN-言键盘：你的一 “言”一语，都值得被倾听！百度输入法懂你所想，皮肤可YAN可甜，甜度可配，任君选择。
YAN-研键盘：知识就是力量，爱学习FLAG，我敢立敢为，碎片化谁说不好？碎片时间正确打开方式！英语日语学习皮肤，速来GET！
随着百度输入法海量YAN值皮肤和新功能上线，为打造年轻人喜欢的输入法，百度输入法携手本邦，围绕产品功能特性，制作年轻人调性的创意短视频，并通过抖音传播渠道，扩大品牌声量，提升百度输入法用户认知度和用户使用黏性。
百度输入法还与小王子等IP进行联合，根据小王子IP联合，本邦精选小王子经典语录，结合语录相关场景，将百度输入法键盘元素贯穿，并以孩童配音，在近1分钟的短视频中，将小王子IP形象活灵活现的展现在用户面前，每一帧都精美的犹如一张海报。
（小王子视频）
根据百度输入法YAN键盘功能，及年轻用户喜好，本邦选取抖音平台，重点选取萌宠类、古风类、丧文化等抖音KOL进行创意短视频投放，传达百度输入法，有YAN有料的产品特性，并与50位抖音UGC进行合作，多方位全面覆盖百度输入法用户人群。
（10位抖音KOL）
其中，选取抖音原创视频创作者@戴美施账号，将百度输入法颜键盘产品特色与戴美施个人定位完美结合，视频整体呈现出“有YAN有料”的传播特色，将产品特性充分演绎，将古风调性优雅诠释，获得粉丝一致好评，吸引了众多用户体验百度输入法产品新功能。
最终，抖音KOL充分发挥影响力，视频播放量和点赞量均高于平均水平，百度输入法皮肤季项目传播期间品牌认知度、美誉度、忠诚度持续攀升