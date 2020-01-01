数说“鼠年”春节，群邑携手巨量引擎推出系列视频

一年一度的春节序曲正在徐徐拉开大幕。从制造业到传统服务业，再到互联网平台，越来越多的品牌主早早布局春节营销，希望借春节人口大流动之际，将自己的知名度和美誉度传遍大江南北。来自下沉市场的消费力量无疑成为了关注焦点，因为更多的春节故事注定要在99%的土地上上演 —— 那里有近300个地级市、1300+个县、4万+个城镇和70万个村庄。

围绕着“春节”，聚焦“下沉市场”，群邑智库联手字节跳动的营销服务品牌巨量引擎，采用全国范围内的线上调研、实地走访消费者、后台大数据汇总等方式，第一次用视频的形式、以数据为基准，串联出下沉市场里过大年的一个个故事，挖掘出下沉消费者洞察的点点滴滴。

这个系列通过四支视频，带大家走近这个“鼠”与你的春节。

一、 过年有点“数”之：看完这个，年货推荐有内味儿了

0:00~1:50

70后、80后、90后偏好的年货是什么？除了购买偏向传统的酒和零食，超过40%的大龄人群认为保健品也是标准年货，而有近三成的年轻人群则认为游戏和电子产品是必买产品。

二、过年有点“数”之：回家的诱惑，我太南了

1:51~4:12



高铁和动车仍为春运首选，但回老家不再是唯一选择 —— 四成人已经选择过反向过春节而且将来还会考虑，三成人将来会尝试反向过春节。

三、过年有点“数”之：亲戚们的登场，放过宝宝吧

4:13~6:21

除了传统的大扫除、贴春联、穿新衣，超过六成的受访者认为守岁时的春晚仍旧也必不可少。而在收看过程中，超过九成的观众会有跨屏行为，主要是聊天和收发红包。最让人糟心的，一定是七大姑八大姨的灵魂拷问。

四、过年有点“数”之：这样色儿的相亲，妥妥的

6:22~9:30

春节在外的消费不在少数，电子娱乐的时长则有所下降。一年到头大家也更愿意犒劳自己、送礼长面子，近八成受访者愿意买更高品质或更贵的商品。当然还少不了年轻人“喜闻乐见”的活动，比如，相亲、看电影。