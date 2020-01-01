新年穿新衣，奥利奥也穿上了“红棉袄”！

西方的圣诞节已经过去，亚洲的农历新年刚刚到来。值此佳节，奥利奥推出了红丝绒缤纷豆口味，改变了以往黑白造型，“穿”上了红衣，更添喜庆。除此之外，奥利奥还推出了两个版本的贺岁短片，分别庆祝中国新年与越南新年。在中国，奥利奥还推出了“新年我要红”线上互动活动。

贺岁短片—中国新年篇

大人们正在为新年做准备，小男孩一个人对着奥利奥百无聊赖。这个时候爸爸走过来告诉他，“你有把一切变成红色的魔力哦！”小男孩顿时来了兴趣，“变”红了灯笼、花束和妈妈的新衣，最后在爸爸的帮助下，小男孩也成功地“变”红了奥利奥。

贺岁短片—越南新年篇

越南上市的奥利奥礼盒中附有奥利奥乐谱，当消费者在乐谱上放上一块奥利奥，并使用智能手机扫描时，它就会播放一组流行的越南音乐。

短片中，本该热热闹闹的团圆饭桌上，一家人却在各自玩手机，坐在中间的奶奶直摇头。细心的孙女灵机一动，拿出了奥利奥礼盒里的乐谱，用手机扫描出了一首欢快的音乐，奶奶也拿出木鱼跟着音乐伴奏。最终，餐桌上的一家人被音乐吸引，纷纷放下手机，投入欢乐的团聚时光中。

“新年我要红”线上活动

新年人人都在求红运，怎么才能显得自己很会玩？奥利奥联合淘宝推出了线上活动“新年我要红”，用户打开淘宝相关活动页面后，大声喊出”我要红“，就能够为自己的家乡添一份红运。

千里红奥图

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