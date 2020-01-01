勃林格携手“闹闹女巫”，推出宠主首份“虫逆宝典”

星座水逆是当下年轻人最常谈论的话题。宠物和人一样有着十二星座归属，它们也有类似水逆的烦恼，它就是“虫逆”。

“虫逆”顾名思义，就是虫虫一月一次卷土重来的时期。它和水逆一样，会循环往复，给宠物带来一系列健康危害、脾气暴躁、诸事不爽等问题。而宠物的虫逆无法通过三月一驱或半年一驱的方式解决，只有精准安全的一月一驱方式，才能有效为宠物们驱除“虫逆”。

许多宠主并没有定期给宠物驱虫的概念，勃林格旗下的品牌产品的理念都是一月一次驱虫，希望引起消费者对一月一次宠物驱虫的重视。

所以我们这一次以星座为话题切入点，引出“虫逆”概念，将“一月一驱 虫逆退散”定为传播主题，通过与星座大号合作、产出周边的形式，让大家明白月驱是稳于其他方式，对抗虫逆的最正确姿势。

一、感性传播虫逆概念，趣味教导月驱方式

首先，我们找到了星座类的意见领袖 —— 闹闹女巫来率先发声，让虫逆这件事更具公信力。闹闹女巫不仅是权威协会认证占星师，也是著名星座专栏作家，与她合作来感性传播虫逆概念再合适不过。我们与她共创发布了虫逆科普小动画，趣味教导“月驱”概念。



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虫逆科普小动画以通俗易懂的文字、有趣的配音、搞怪又不失严谨的方式，建立“虫逆”概念。链接跳转引流站内。

二、理性科普虫逆概念，养成月驱复购意识

紧接着，我们帮助勃林格和闹闹女巫定制了“虫逆”周边产品，在理性科普虫逆概念的同时，创造多形式丰富的电商科普内容，让一月一次才能驱虫逆概念深入人心，用户养成月驱复购意识。

联名礼盒

内含秋季款虫逆宝典和四季款挂坠及书签，助宠安稳度虫逆。

虫逆宝典

讲解虫逆及寄生虫相关知识，联合星座专家闹闹女巫发布每一季度12星座宠物的运势，一月一驱的记录页能让消费者养成每月一次的驱虫好习惯。

四季款挂坠+书签

挑选四季节气与四款产品相结合，设计精致优雅，人用书签，狗用挂坠，有效提升宠主参与感。

同时，我们还为品牌天猫旗舰店做了承接页的设计，进行了详细的虫逆讲解，在同步开始的9.9促销活动中，强有力地助推了销量。

此次勃林格与闹闹女巫的跨界合作，是勃林格作为宠物驱虫品牌一次全新的尝试，以星座的热点话题迅速打入消费者的群体，仅凭双方公众号的曝光，对宠主们进行了深度的月驱教育，由站外引流至站内，上万份定制礼盒更是全部抢售一空，获得了口碑和销量的双丰收。