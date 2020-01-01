贝壳找房×张大鹏 《珍珠》：爱是珍珠，家似贝壳

珍珠，在绘画者的笔下是大海的点缀，在情人心里代表浪漫的情意，在爸妈眼中是最为宝贝的孩子。

春节来临，贝壳找房携手张大鹏推出一支广告《珍珠》，塑造了一对在互相影响之下的姐妹形象，以一间十平米的老房子为线索，通过人物之间的对白向人们展示了一家人之间的理解与不理解。

娟儿，是家里的大女儿，40岁，事业有成，经济独立，是胡同里的骄傲。离婚了，她也不想被别人可怜，在人前总要展现最好的一面。

娟儿有一个妹妹，叫胜男，从小她就争不过妹妹，在她眼里爸妈的天平然总会倾向妹妹的一边。而在她看来，自己的人生是妹妹人生的试验田。

今年过年春节，爸妈互相打眼色，支支吾吾地要卖掉老房子，娟儿听懂了爸妈的话里有话，即使心里不舒服，但她从不跟妹妹争。

妈妈嘴快的一句无心之失和妹妹胜男不留情面的调侃，让被戳到痛处的娟儿气愤地离开了家。





娟儿被妈妈追了回来，然而重新坐到一个饭桌上的姐妹又斗了起来。

不想当着爸妈面吵架的两姐妹上了天台，姐姐埋怨妹妹不好好把握本来稳定的工作，妹妹则道出了辞职的真正原因——领导猥琐。知道真相的姐姐，当着妹妹的面打给这位“领导”大骂，此时妹妹才知晓自己的工作是姐姐暗中托人安排的。

甲之蜜糖，乙之砒霜。娟儿意识到她不能站在自己的角度来评判别人的生活，就像别人也不能站在自己的角度来可怜她。

爱是珍珠，家似贝壳，藏不住真爱，包得住彼此。每一代人都有自己的经验和成见，矛盾在所难免，但一家人终会互相理解。