聚划算超级国家日：汇聚韩国

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聚划算超级国家日：汇聚韩国

当私家美容护理成为韩国美容新潮后，聚划算精心引入了4款韩国国民私家美容好物，以划算视角开启中国私家美容新时代。

如何把私家美容护理的观念和划算的优势传达给受众？我们和聚划算一起做了一些有趣的创意：

魔性场景海报：美时美刻都划算

 没有一句顺口溜似的文案，再魔性的画面也少了点灵魂。

1、借书价格补水，优秀日积月累

聚划算超级国家日：汇聚韩国

2、公交票价嫩肤，一路从不服输

聚划算超级国家日：汇聚韩国


3、午餐费用生发，誓做“头”号赢家

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4、买菜零头除皱，敢和岁月battle

聚划算超级国家日：汇聚韩国

通过自习室、通勤、工作用餐、买菜四个场景，用魔性的画面抓住眼球。

在强调“韩国人随时随地都能划算美容”生活方式的同时，也趁机输出了一波不同群体的美容价值观。

 

戏精小视频：反转出人意料

我们为这次主推的四款美容产品各做了一支15s反转小视频和相应的悬念海报，希望能用有趣的方式给受众留下深刻的印象。

 

1、说好的，不哭呢？

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少女情怀总是诗

我只想知道小姐姐看的是哪部韩剧，

让她感动到落泪？

点开视频看反转

2、再靠近一点点…

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看书就看书，你的手在干什么！

呵，男人。

看看他得手了没？

3、我变强了，但没秃…

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看着苦逼码农一边敲代码一边脱发

默默流下同病相怜的社畜泪水

看视频了解脱发真相

 

4、在电梯被撩，是什么体验？

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随身随地带熨斗，

原来这就是传说中女生的包包 

但熨斗的用法真是想不到

 

诚意满满“聚”划算 

在趣味科普了“私家美容护理”之后，接下来要进一步强调“划算”的属性，吸引购买。

好货产品加量、加赠，以及国家专项补贴、品牌直供联合让利是这一波宣传的重点：

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与此同时，项目出街时恰逢圣诞佳节，于是我们请到圣诞老人来跳了一支魔性的舞蹈，非常洗脑，让划算概念进一步深入人心。 

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看完后是不是已经被“划算划算聚划算”魔音贯耳了？至少我们办公室里圣诞那几天总有人不自觉地哼出这段魔性的旋律…… 

最后发点小彩蛋吧！


视频拍摄花絮

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客户爸爸亲临现场指导，美丽设计小姐姐，现场光速出图。

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真▪手动流泪，所有工作人员也都是蛮拼的。 

虽然从创意到执行只有一周的时间，但大家都拿出了极大的热情超频作业，客户爸爸更是来公司和我们并肩作战。

在这里要感谢客户的理解、支持和所有小伙伴们的努力，我们期待着下一次挑战！

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