谷歌2020超级碗广告：怎样才能不忘记？

谷歌在近日发布了一支名为 “Loretta” 的超级碗广告,讲述一位丈夫通过谷歌智能助手 Google Assistant 的帮助缅怀妻子的故事。

怎样才能不忘记?

只要你和你最爱的人在谷歌相册中都有被标记,那么只要说 “Hey Google,show me photos and [their names]” 就可以打开专属于你们的回忆相册。

当你想要谷歌帮你记住某件事,只要说 “Hey Google, remember… ”,就能在下一次问它记住了什么,比如爸爸的鞋码有多大,妈妈喜欢吃什么。

当你告诉 Google Assistant 你最爱的电影是《卡萨布兰卡》,只要你在 Google Play Movies 或 YouTube 上购买了这部电影,那么当你说 “Hey Google, play our favorite movie” 的时候,系统就会开始播放这部电影。

谷歌正是通过这样一些生活小事,来帮助人们更好地生活。

而关于超级碗,人们也有无数的好奇,什么时候开始,谁是去年的冠军,谁是最棒的选手,一些问题只有比赛才能告诉你,而其他的,问谷歌总没错。

