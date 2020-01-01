谷歌2020超级碗广告：怎样才能不忘记？

Loretta



谷歌在近日发布了一支名为 “Loretta” 的超级碗广告，讲述一位丈夫通过谷歌智能助手 Google Assistant 的帮助缅怀妻子的故事。

怎样才能不忘记？

只要你和你最爱的人在谷歌相册中都有被标记，那么只要说 “Hey Google，show me photos and [their names]” 就可以打开专属于你们的回忆相册。

当你想要谷歌帮你记住某件事，只要说 “Hey Google, remember… ”，就能在下一次问它记住了什么，比如爸爸的鞋码有多大，妈妈喜欢吃什么。

当你告诉 Google Assistant 你最爱的电影是《卡萨布兰卡》，只要你在 Google Play Movies 或 YouTube 上购买了这部电影，那么当你说 “Hey Google, play our favorite movie” 的时候，系统就会开始播放这部电影。

谷歌正是通过这样一些生活小事，来帮助人们更好地生活。

而关于超级碗，人们也有无数的好奇，什么时候开始，谁是去年的冠军，谁是最棒的选手，一些问题只有比赛才能告诉你，而其他的，问谷歌总没错。

C R E D I T S

Voiced by Grandpop

Music: Say Something (instrumental) – A Great Big World

Film clip: Casablanca. CASABLANCA and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s20)