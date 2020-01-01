YAMAHA雅马哈：打开回音壁，让世界触耳可及

说到音响，大多数人的第一反应必定是各式各样的黑色箱子。

而2019年近年末，一向以“不务正业”与黑科技著称的日本品牌雅马哈则发布了一款与众不同的音响——YAMAHA回音壁YAS-209。

长条形的外观、无复杂接线、搭载QPlay功能、“回音壁”必备3D环绕效果…新款产品可谓是集各种雅马哈新科技为一身。

作为雅马哈的老朋友，misCube接过了此次新款回音壁的推广重任。

根据调研我们发现，虽然近几年智能家居在不断普及，但家庭影院的音响系统一直不温不火。除了科技发烧友和影音爱好者们会费心研究，对普通市民而言，不但缺乏使用场景，昂贵的价格也让他们望而却步，最重要的一点：不了解和不认识，才是消费普及的重点硬伤。





首战第一步：

让消费者简单快速地认识雅马哈回音壁YAS-209

关于“回音壁”

如何让消费者快速认识到回音壁？我们决定从大众对“回音”的认识和记忆入手。

从古时戏院的大水缸、到古罗马圆形剧场、再到乾隆同款回音壁本壁…通过对回音壁“前世”的科普，帮助消费者找到类比，大脑迅速匹配回音壁“立体环绕效果”的概念定位。

同时，我们提供了三大使用场景，唤醒消费者对于回音壁潜在消费需求。

玩游戏时仿佛置身赛车现场，感受紧张刺激的游戏体验。

与家人看电影时，回音壁带来仿佛私人影院的极致享受。

使用QPlay播放音乐，乐队live的震撼感受就在耳边。

关于QPlay

除了解释“回音壁”，此次推广的另一大难点就在于YAS-209搭载的QPlay功能。

*QPlay：依托于QQ音乐，支持音响无损传输，播放流媒体音乐。

虽然功能强大，可消费者对QPlay知之甚少，于是我们特别打造了一支专属教程，让新人小白也能三秒解锁QPlay 功能。

第二步：

视频自媒体合作内容发布，

真实产品测评+使用场景构建

此次的受众大多为年龄在25~35岁的男性，酷爱音乐与潮流；科技数码、电影、二次元、游戏都是他们的日常标签。

依托这些标签，我们精准地锁定了b站这个“集大成者”的平台。自成一体的用户生态，以up主为中心，依托兴趣偏好形成清晰的兴趣圈，集中了各种类型的群体。

于是我们从专业和生活两个角度入手，多方位诠释产品优势。

测评类up主进行真实产品测评，突出产品功能点优势，吸引垂直领域消费者；

生活类up主Kei和Marin视频内容植入，构建使用场景，触达更多普通消费群体，帮助了解的同时促进消费意愿。

第三步：

跨品牌合作线下体验，

直观感受回音壁的魅力

除了线上信息触达，线下体验也对消费决策有着重要影响，对于游戏爱好者们来说更是如此。

于是misCube为雅马哈与Xbox牵线搭桥，在Xbox线下实体店专门设立了雅马哈YAS-209+主题游戏的体验专区。

结合现场游戏身临其境的视听体验，充分体现出产品的高性能，给游戏玩家们更多购买YAS-209的理由。

本次推广过程中，misCube从线上到线下，多层次、多维度，牢牢地抓住消费者的感官体验。完美地将回音壁YAS-209的外观、使用感受和声音质感一一呈现，正如产品宣传一般：体验从未如此清晰。

最后为客户爸爸打个广告。

不管你是追求更佳音质体验的科技发烧友，还是在为筹备一款合适的家庭影院系统而烦恼的一家之主。都可以选择雅马哈回音壁YAS-209，感受沉浸，声临其境，实现你的听觉享受。