“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

《你说啥》

“脚艺人是啥？”“PUA 是啥？”“淡黄的长裙是啥？”……这些到底都是啥？

你知道吗？很多老人会偷偷百度流行语，可能是好奇，可能是想离年轻人更近。今年重阳节，百度推出洗脑神曲《你说啥》告诉年轻朋友们：老人们的问题，百度往往都能回答，但也许子女，才是他们最好的答案。

这首歌曲由隔壁阿姨演唱，全程多处双押，配上阿姨的音色和生动的演绎，整首歌曲又好笑又戳心。歌词讲述的是老人在面对网络词时不知道词的意思，于是开始碎碎念子女“这是啥”。但年轻人由于工作忙或者没耐心往往都以一句“你不会自己百度吗”敷衍了事。

音乐歌词 儿子，这些词儿是啥意思？

脚艺人是啥？PUA是啥？U1S1这些都是啥？ 网抑云是啥？去爬山干啥？淡黄的长裙又是啥？

我以为的绿茶是能喝的茶，可你说的绿茶它到底是个啥？ 小孩们都在说海王，那海王是个啥？

莫非是海里的王八？ 这个夏天没捞过五条人，五条人是啥？

没有捞过他们夏天怎么就不完整啦？ 最近总听你说996，那又是个啥？

莫非996的始发站它不是龙泽了吗？ 你说你说啥？你说你说你说啥？

你不会自己百度吗？ 你说你说啥？你说你说你说啥？

你不会自己百度吗？ 你说你说啥？你说你说你说啥？

妈我现在忙着呢！

你说你说啥？你说你说你说啥？

你不会自己百度吗？

……

就跟唐僧一般，阿姨噼里啪啦的一顿狂暴输出，就这话语量和执着劲儿，确实很让人头大，忍不住用“自己百度”应付过去。但是他们真的不会百度吗？他们不过是想借机和子女多说说话，学会百度不难，难的是和子女有共同话题，难的是融入他们的生活，难的是让他们常回家看看。