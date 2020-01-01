“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

《你说啥》
“脚艺人是啥？”“PUA 是啥？”“淡黄的长裙是啥？”……这些到底都是啥？
你知道吗？很多老人会偷偷百度流行语，可能是好奇，可能是想离年轻人更近。今年重阳节，百度推出洗脑神曲《你说啥》告诉年轻朋友们：老人们的问题，百度往往都能回答，但也许子女，才是他们最好的答案。
这首歌曲由隔壁阿姨演唱，全程多处双押，配上阿姨的音色和生动的演绎，整首歌曲又好笑又戳心。歌词讲述的是老人在面对网络词时不知道词的意思，于是开始碎碎念子女“这是啥”。但年轻人由于工作忙或者没耐心往往都以一句“你不会自己百度吗”敷衍了事。
音乐歌词
儿子，这些词儿是啥意思？
脚艺人是啥？PUA是啥？U1S1这些都是啥？
网抑云是啥？去爬山干啥？淡黄的长裙又是啥？
我以为的绿茶是能喝的茶，可你说的绿茶它到底是个啥？
小孩们都在说海王，那海王是个啥？
莫非是海里的王八？
这个夏天没捞过五条人，五条人是啥？
没有捞过他们夏天怎么就不完整啦？
最近总听你说996，那又是个啥？
莫非996的始发站它不是龙泽了吗？
你说你说啥？你说你说你说啥？
你不会自己百度吗？
你说你说啥？你说你说你说啥？
你不会自己百度吗？
你说你说啥？你说你说你说啥？
妈我现在忙着呢！
你说你说啥？你说你说你说啥？
你不会自己百度吗？
……
就跟唐僧一般，阿姨噼里啪啦的一顿狂暴输出，就这话语量和执着劲儿，确实很让人头大，忍不住用“自己百度”应付过去。但是他们真的不会百度吗？他们不过是想借机和子女多说说话，学会百度不难，难的是和子女有共同话题，难的是融入他们的生活，难的是让他们常回家看看。
音乐歌词
……
秋天到了，你都没给妈买过秋天的奶茶。
为啥不小心你又开车啦？开车是个啥？
妈记得你五年都没有考下来驾照啊！
刘大妈的孙子已经可以出门打酱油啦，
你也争点气，能让你妈也早点抱个娃。
我的宝贝儿子，你总说下次一定回趟家，
终于知道这叫“咕咕咕咕”放我鸽子啦！
你说你说啥？你说你说你说啥？
开会、车上、在忙呐！
你说你说啥？你说你说你说啥？
你要啥秋天的奶茶？
你说你说啥？你说你说你说啥？
我马上要开会啦！
你说你说啥？你说你说你说啥？
哎，非得让老娘百度吗？
儿子，妈会百度。
但，你就不能亲口跟我说说嘛。