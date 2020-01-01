“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

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《你说啥》

“脚艺人是啥？”“PUA 是啥？”“淡黄的长裙是啥？”……这些到底都是啥？

你知道吗？很多老人会偷偷百度流行语，可能是好奇，可能是想离年轻人更近。今年重阳节，百度推出洗脑神曲《你说啥》告诉年轻朋友们：老人们的问题，百度往往都能回答，但也许子女，才是他们最好的答案。

这首歌曲由隔壁阿姨演唱，全程多处双押，配上阿姨的音色和生动的演绎，整首歌曲又好笑又戳心。歌词讲述的是老人在面对网络词时不知道词的意思，于是开始碎碎念子女“这是啥”。但年轻人由于工作忙或者没耐心往往都以一句“你不会自己百度吗”敷衍了事。

音乐歌词

儿子，这些词儿是啥意思？
脚艺人是啥？PUA是啥？U1S1这些都是啥？

百度推出洗脑神曲，看霸气大妈在线碎碎念：“你说啥”？

网抑云是啥？去爬山干啥？淡黄的长裙又是啥？
我以为的绿茶是能喝的茶，可你说的绿茶它到底是个啥？

百度推出洗脑神曲，看霸气大妈在线碎碎念：“你说啥”？

小孩们都在说海王，那海王是个啥？
莫非是海里的王八？

百度推出洗脑神曲，看霸气大妈在线碎碎念：“你说啥”？

这个夏天没捞过五条人，五条人是啥？
没有捞过他们夏天怎么就不完整啦？

百度推出洗脑神曲，看霸气大妈在线碎碎念：“你说啥”？

最近总听你说996，那又是个啥？
莫非996的始发站它不是龙泽了吗？

百度推出洗脑神曲，看霸气大妈在线碎碎念：“你说啥”？

你说你说啥？你说你说你说啥？
你不会自己百度吗？

百度推出洗脑神曲，看霸气大妈在线碎碎念：“你说啥”？

你说你说啥？你说你说你说啥？
你不会自己百度吗？

百度推出洗脑神曲，看霸气大妈在线碎碎念：“你说啥”？

你说你说啥？你说你说你说啥？
妈我现在忙着呢！
你说你说啥？你说你说你说啥？
你不会自己百度吗？
……

就跟唐僧一般，阿姨噼里啪啦的一顿狂暴输出，就这话语量和执着劲儿，确实很让人头大，忍不住用“自己百度”应付过去。但是他们真的不会百度吗？他们不过是想借机和子女多说说话，学会百度不难，难的是和子女有共同话题，难的是融入他们的生活，难的是让他们常回家看看。

音乐歌词

……
秋天到了，你都没给妈买过秋天的奶茶。
“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

为啥不小心你又开车啦？开车是个啥？
妈记得你五年都没有考下来驾照啊！

“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

刘大妈的孙子已经可以出门打酱油啦，
你也争点气，能让你妈也早点抱个娃。

“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

我的宝贝儿子，你总说下次一定回趟家，
终于知道这叫“咕咕咕咕”放我鸽子啦！

“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

你说你说啥？你说你说你说啥？
开会、车上、在忙呐！
你说你说啥？你说你说你说啥？
你要啥秋天的奶茶？

“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

你说你说啥？你说你说你说啥？
我马上要开会啦！
你说你说啥？你说你说你说啥？
哎，非得让老娘百度吗？
儿子，妈会百度。
但，你就不能亲口跟我说说嘛。

“脚艺人是啥？PUA 是啥？百度推出洗脑神曲：“你说啥”？

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