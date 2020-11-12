关于这届20后，a2奶粉和几位“还没长大”的大人们聊了会儿

2020年年底，a2奶粉给刚出生的小朋友们，拍了一支温柔的短片。

一、「20后的宝宝们」

2020是很特殊的一年，今年发生了很多让我们心神不定的事。

今年出生的小朋友，他们的未来会是什么样呢，会找到属于自己的世界吗？

这个问题，年轻的父母们比以往任何一年都更加担心，而作为奶粉从业者的我们，也比以往思考的更多。

这既是一个完全未知的挑战，更是十年一遇的关键词红利期。

作为首个启用「20后」传递理念的品牌，对20后的宝宝们，我们不想要生搬硬套，为了蹭热点而蹭热点。

而是结合时代，用心注入了自己的品牌意涵。

视频文案 2020 / 大人的世界 / 发生了好多事 这一年 / 我们飞得更远了 / 却没法走得更近 这一年 / 我们还没好好迎接 / 就要匆匆告别 这一年 / 我们有时相隔遥遥 / 我们总是风月同天 在2020出生的你们 / 会喜欢这个世界吗 会跟我们 / 做不一样的梦吗 会找到 / 属于自己的星星吗 会 / 成为别人的星星吗 / 像他一样 嗯 / 一定可以的 亲爱的20后 / 你的时代 / 终将到来 在漫山遍野的风里 / 长成一棵树 在浪潮涌动的时代里 / 有自己的海 平凡或者不平凡 / 喜欢或者不喜欢 我们一起找答案 自在成长 / 为20后发光

二、「自在成长，为20后发光」

“是不是只有生了小孩的明星，才能接奶粉广告？”

除了20后的概念，a2奶粉这次找的人，也非常不同。

今年双十一，a2找到了四位自在长大了的“大孩子”，和她们谈了谈。

她们也许不是母婴达人，但她们是时代的「光」，她们使人们相信，自在成长，确有意义。

在漫山遍野的风里 / 长成一棵树 在浪潮涌动的时代里 / 有自己的海 想当小怪兽 / 就当小怪兽 不是所有的路 / 都要有目的 想停就停一会儿 / 我们一起 / 看星星

蒋方舟 / 王村村 / 柏邦妮 / JONY-J

a2品牌选择用他们的声音去为「自在成长」证言

我们想要站在90后宝爸宝妈一边，和他们共情共感，用他们真正关注的、喜爱的、认同的，闪光的星星

去为20后的孩子们照亮成长的路途

三、不只是「会卖货」

2020年双十一，a2奶粉被头部主播雪梨倾情推荐，成为天猫国际首个千万母婴品牌，刷新天猫国际母婴直播成交记录*。

a2专业研究A2型*蛋白质二十年，是当之无愧的先行者，如今A2蛋白质已经受到了广大宝爸宝妈的深度认可。

a2品牌用自己的专利DNA检测技术臻选奶牛，确保其所产的牛奶含有纯净的A2型*蛋白质，滴滴珍贵。

*2020年11月2日，a2奶粉雪梨直播间销量破千万

*A2型蛋白质指A2型β-酪蛋白

我们也和ONE文艺生活深度合作，征集到了非常多「宝宝们自在发光的瞬间」。

借「20后」的契机，a2奶粉想要鼓励爸爸妈妈们，不只是为20后，要为每一个小孩的喜好和好奇发光，允许他们成长成不同的大人，找到各自喜欢的宇宙。

如果说2020年初，a2联合聚划算欢聚日发起的「自在成长，聚有可能」，是站在小朋友的角度，帮他们说出心里话；

那么在2020年末，a2在双十一的「自在成长，为20后发光」，则是站在大人的视角说，没关系，未来的路，我们来为你照亮。

我们始终坚信，做品牌不只是为了卖货，而是真的为这个时代的每个平凡人，留下一些 [ 精神宝藏 ] .

欢迎，20后。

祝所有的未来，都奔你而来。