光大银行海岛大玩家主题信用卡“旅游+金融”玩大了

“旅游+金融”迎来了爆发时代。在巨大的市场面前，各家银行也嗅出了商机，近两年加速布局出境旅游金融市场。海岛大玩家主题信用卡便是光大银行信用卡2019年抢占境外旅游市场的主推明星产品。在集团大旅游战略的推动下，光大信用卡聚焦客户旅行场景需求痛点，秉持“用心打造懂你的信用卡”的品牌主张，联合OTA平台中青旅遨游打造了这款境外海岛游体验型金融产品。

这款信用卡的核心产品亮点是集合游戏体验、金融赋能、环保责任三大核心功能，围绕境外海岛旅行度假场景为用户提供有趣的场景增值服务，比如累计消费积分兑换登岛装备，或点亮海岛支持环保公益等趣味互动。目标用户是80、90后年轻客群，所以我们围绕深化光大信用卡消费年轻化、场景化布局的传播目标切入。

完成Brief梳理后，很快我们找到了本次“海岛大玩家主题信用卡”上线传播的核心策略——“感性痛点+产品亮点+无厘头反转”形成轻松的内容基调，实现广告内容和产品亮点的巧妙融合。

以“去海岛，玩儿大的“为传播主题，一语双关突出场景和权益。第一步我们推出了一支反转沙雕创意TVC，围绕“家中水管爆了发大水后，男主试图挽救未果，突发奇想找出潜水装备自娱自乐”这一极端事件，塑造了一个海岛爱好者的鲜明形象，同时也鼓励用户换个心情跳出常态，说走就走变身海岛大玩家，而不只是在家里小打小闹。

在时间和经费的限制下，我们在京郊还原了一片“黄金海岸”。整个短片以棚拍+后期特效合成，2000平米的京郊影棚搭愣是搭出夏威夷海滩的意境，面对168小时的紧急筹备，我们尽全力为客户交出一份满意的作品。

这么清澈的水花、这潇洒自如的泳姿

不是夏威夷也是马尔代夫吧？

都不是，原来只是一个小木桶里拍摄的

画面中夺门而出的水势

背后是几个大汉的汗流浃背

这憨气十足男主背后的碧海蓝天

全靠后期大大的硬核技术

奉上《海岛大玩家》完整版幕后花絮，大伙儿可以一睹制作全貌

在保证画面质量和故事完整性的同时，还巧妙地在动物演员鹦鹉出镜时植入了海岛大玩家的异形卡产品。

全球海岛千万座，海岛大玩家可不是一次消费品所以复购显得尤为重要。沙雕TVC完成了第一步种草，接下来就需要在用户分享扩散上下功夫，这便需要一个可以在朋友圈实现裂变的创意。当下打卡成为年轻人的一种仪式感旅行方式，护照又是天然的旅行打卡纪念册，“海岛护照”的H5创意应运而生。用户只需勾选去过的海岛，系统便可以自动生成他的专属护照。护照内的每一页都是一个有趣的海岛动态故事场景，场景里还藏有海岛玩法攻略、装备攻略等，让用户随时可以二次开启“海岛大玩家”体验之旅。

光大银行海岛大玩家主题信用卡产品在集团“大旅游”战略背景下诞生，从产品设计之初便注定不会是一款常规产品。它具备互动玩法、增值权益、社交属性、公益环保等特殊基因，坐拥先天优势更需要对症下药。而联科也正是聚焦在这一点上，选择迎合年轻人需求的同时，让受众在轻松愉快的氛围中记住品牌，在有需求的时候最先想到该品牌产品，实现转化才是核心目标。