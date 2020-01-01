帮宝适独家冠名母婴综艺，演绎品牌年轻化之道

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2019年，纸尿裤市场竞争日益白热化，对手不断推陈出新，保持行业内市场龙头地位受到挑战；帮宝适进入高端市场较晚，产品印象以中端为主，过去一年内所做的品牌升级尚未被大众所知；帮宝适品牌焕新迫在眉睫。





同时，网综市场爆款频出，内容题材更加垂直细分。各大品牌也纷纷入局娱乐营销，期待与IP擦出火花，合作共赢。而帮宝适正在寻找新的营销切入口，期望与新生代父母建立深度共鸣，实现更稳固的情感连接；用年轻一代喜闻乐见的方式输出抓人内容，赢得90后父母的心；并通过综艺中的营销场景，建立从曝光到效果转化的通路。







帮宝适独家冠名《新生日记》综艺节目

于是，帮宝适借势《新生日记》综艺热度，为品牌与热门综艺IP、新生代艺人夫妇建立强关联，推动品牌形象年轻化；与孕期观察类真人秀「新生日记」深度合作，通过角色营销、热词捆绑、明星借势、社交互动引爆一套社交营销组合拳，打响了一场拥抱新生代父母的营销战役；用新生代TA喜闻乐见的方式，将帮宝适一级帮的“双向透气超舒适”深植用户心智，精准传达产品升级信息，推动销量上升。





帮宝适在「新生日记」中探索了植入式广告新模式—— 角色营销 ，把帮宝适一级帮打造成“透气小帮手”，打造人格化品牌形象，并在官博推动“小帮与小新”的CP炒作，引发新生代妈妈喜闻乐见的八卦时刻。

帮宝适在「新生日记」中从内容和形式两方面创新升级了植入式广告，除了传统的品牌产品陈列摆放、特定场景植入、创意口播、以道具形式出现之外，还使用原创小剧场插播、育儿小课堂知名专家教学、明星亲自分享使用体验等形式，将帮宝适一级帮“双向透气超舒适”的产品升级特性和“越舒适，悦成长”的品牌理念，以轻松有趣又洗脑的方式牢牢植入到消费者心中，并由专家明星的背书和讨论反复强化，准确表达了客户的营销诉求。

植入式广告中的“透气小帮手”一级帮

本次营销战役横跨网络综艺、社交媒体、垂直类媒体、电商站内等平台行了全面地毯式传播，最大限度覆盖目标人群。

创意性深度植入产品，搞笑段子与专业育儿知识齐飞；准潮爸姜潮、准星妈麦迪娜、马剑越等新生代流量明星加持；从娱乐圈大触到真人妈妈、从双微到红抖的多圈层KOL扩散；官博紧密追踪，与观众打成一片，名场面、模仿秀、表情包玩不停……

配合节目热点与电商节点，高效整合综艺内容、明星ID、微博热搜、节目灵犀气泡、近200KOL和垂直媒体资源，全渠道引流电商，为帮宝适市场份额的提升注入强大推动力。

帮宝适品牌大使





热搜话题影响力数据

本次营销战役的总曝光量达31亿，综艺总播放量为11亿，抢占热搜21条，总互动量达140万，在孕期观察类节目中排名第一。整季节目共植入产品995次，播出时长占6%，引发网友留言、弹幕积极讨论与称赞，有效提升品牌口碑。

三大热搜影响力数据截图

节目播出之初，美通社、中国资讯网等媒体和中国纸业等行业杂志对 帮宝适独家冠名「新生日记」 表示看好，随着创意植入的不断深入，帮宝适也赢得了“综艺教主”、“圈内大神”、“娱乐封神榜”等娱乐营销行业大号的称赞！

节目播出后，帮宝适一级帮市场销售额上涨28%，增速超过所有竞品，帮宝适的整体销售额也大幅上涨，稳居行业No.1！品牌认知度、美誉度和谈论度均持续上升，打赢了这场迫在眉睫的品牌年轻化战役，赢得客户的衷心认可。

帮宝适品牌认知度、美誉度、谈论度2018年与2019年对比数据

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*效果数据来源于：新浪微博官方数据、中国品牌力指数研究成果发布平台（http://www.chn-brand.org/c-bpi/yyerznk2.html）、帮宝适品牌