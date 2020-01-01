六神，出花露水咖啡了！

跨界联名，百试百灵。近两年，六神可以说是把跨界联名玩儿的风生水起，大家一定还记得当时还未正式官宣就引发网友热议的六神RIO鸡尾酒，当时产品开始预售之后秒售空，后来六神还和国潮品牌推出了联名款潮服。最近，六神又搞事情了，这次和肯德基K咖啡联名进行了一个更大胆的尝试，推出六神青柠气泡冰咖啡以及咖啡香型花露水！！！
咖啡加强劲薄荷，两大提神醒脑神器混搭组合，想想就很刺激，有了这两个硬核产品，妈妈再也不用担心我上班上学会犯困啦，喝一杯六神咖啡，神清气爽，喷一下咖啡花露水，精神百倍。
不过这两剂猛药下去，怕是连睡眠都要和你说再见了吧，新晋熬夜神器！
这俩品牌牵手成功，自然离不开天猫国潮在背后牵线搭桥，它们只是天猫510新国货大赏众多联名cp之一，除此之外还有很多脑洞大开的新产品。
香飘飘 x 泸州老窖
香飘飘老窖藏品浓香型奶茶
阿里健康大药房 x 大孚飞跃
小药丸帆布鞋
燕之屋 x 玛丽黛佳
燕窝蘑菇气垫
卡姿兰 x KIMMY&MIKI
水吻唇膏
周大生 x 麻将
暴富项链
荣威 x ROSEONLY
鲜花后备箱
奈雪の茶 x 大孚飞跃
奶茶帆布鞋
燕京啤酒 x 自然堂
啤酒护肤套装
MOODY x 永璞
瞳趣咖啡馆
全友 x 密扇
沙发组合
超级补丁 x 占卜
醒神泡腾片
看完这些令人迷惑不解满头问号的联名产品，只想说天猫的脑洞也是越来越狂野了……