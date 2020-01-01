六神，出花露水咖啡了！

跨界联名，百试百灵。近两年，六神可以说是把跨界联名玩儿的风生水起，大家一定还记得当时还未正式官宣就引发网友热议的六神RIO鸡尾酒，当时产品开始预售之后秒售空，后来六神还和国潮品牌推出了联名款潮服。最近，六神又搞事情了，这次和肯德基K咖啡联名进行了一个更大胆的尝试，推出六神青柠气泡冰咖啡以及咖啡香型花露水！！！

咖啡加强劲薄荷，两大提神醒脑神器混搭组合，想想就很刺激，有了这两个硬核产品，妈妈再也不用担心我上班上学会犯困啦，喝一杯六神咖啡，神清气爽，喷一下咖啡花露水，精神百倍。

不过这两剂猛药下去，怕是连睡眠都要和你说再见了吧，新晋熬夜神器！

这俩品牌牵手成功，自然离不开天猫国潮在背后牵线搭桥，它们只是天猫510新国货大赏众多联名cp之一，除此之外还有很多脑洞大开的新产品。

香飘飘 x 泸州老窖

香飘飘老窖藏品浓香型奶茶

阿里健康大药房 x 大孚飞跃

小药丸帆布鞋

燕之屋 x 玛丽黛佳

燕窝蘑菇气垫

卡姿兰 x KIMMY&MIKI

水吻唇膏

周大生 x 麻将

暴富项链

荣威 x ROSEONLY

鲜花后备箱

奈雪の茶 x 大孚飞跃

奶茶帆布鞋

燕京啤酒 x 自然堂

啤酒护肤套装

MOODY x 永璞

瞳趣咖啡馆

全友 x 密扇

沙发组合

超级补丁 x 占卜

醒神泡腾片

看完这些令人迷惑不解满头问号的联名产品，只想说天猫的脑洞也是越来越狂野了……