致敬首位女性教练，微软的超级碗激励人心

微软的超级碗广告总能带给人们积极向上的正能量,去年微软为残障儿童带去了Xbox无障碍手柄,让他们能够和其他孩子一样公平地享受游戏带来的乐趣。今年微软则将目光聚焦在超级碗第一位女性教练Katie Sowers身上,Katie Sowers以内心独白的方式用自己的亲身经历为更多的人带去鼓舞和激励。

Be the One: Katie Sowers

字幕:

我记得当我第一次接触橄榄球的时候,我就爱上了它



这些是我很早以前写的日记



现在已经记不清是几岁时写下的

我的心愿就是有一天可以加入一支真正的橄榄球队



我是Katie Sowers,金山49人队的教练

一直以来我都想成为一名教练



我父亲就是一名教练



在此之前,橄榄球队从未过女性教练



我感觉自己机会渺茫

人们告诉我,没有哪一支球队愿意让女性来领导



但是大家也许忘记了



每个人的一生其实都在不断地向女性学习

母亲、祖母以及老师们



我们对于女性和男性总会有既定的假设



我的目标不是成为最优秀的女性教练

而是最优秀的教练

只要有一个人愿意这么做



就会为很多人打开希望之门

作为超级碗第一位女性教练同时也是第一位公开同性恋的教练,Katie Sowers本身就是超级碗非常有代表性、关注度极高的人物,这也是微软选择她成为今年超级碗广告主角的主要原因,短片中将Microsoft Surface Pro 7无缝植入到Katie Sowers日常的训练场景中,突出产品实用性的同时向Katie Sowers表示感谢和致敬。