英特尔：心里有远方的人，从不停留在原地

你会为梦想跑多远？

01、郭磊：走，只是在原地踏步

为了寻找一个灵感，

他，踏上地球另一端的骑士之路，

用千万里的跋涉，为自己设计的机车注入灵魂。

02、麦子：从哪出发不重要

为了点亮更多梦想，

她，从繁华都市到大山深处，

用影片的力量，让那里的小小舞者看到前方的光芒。

《为梦想加速》系列影片，是我们为英特尔移动超能版打造的全新campaign。移动超能版，是英特尔继“超级本”之后，又一项针对笔记本进化的重大项目，它以全新的技术变革，重新定义了电脑体验。

正如其名，它既移动，又超能：超长续航、超轻薄、疾速唤醒、十代酷睿、Wi-Fi 6……它是为了那些人而生的 ——

他们是拦不住的，

他们的野心和决心，拦不住，

他们的冲劲和热情，拦不住，

为了达成心中的成就，

机场、出租车、路边、餐厅……

他们随时随地投入工作，

时间和空间从不是他们的阻碍，

他们时刻想为自己的梦想加速。

我们把他们称为“奔跑的梦想者”，

并根据他们的真实故事，打造系列视频，

传达“心里有远方的人，从不停留在原地”的精神，

引发消费者共鸣，激励更多人为梦想奔跑。

更加激情的长版本奉上：

从策略，到创意，到执行，

从上海，到北京，到智利，

从凌晨6点，到半夜3点，

从海拔3000米的雪山，到零下十几度的湖边，

我们也充分践行着“奔跑的梦想者”的精神，

为呈现令客户惊喜、令自己骄傲的作品，而废寝忘食、全情投入。

感谢Intel客户的支持，感谢导演Howie，

感谢赤马，一路和我们一起拼搏。

为梦想奔跑的旅程还在继续，

更多“奔跑的梦想者”的故事，正在持续揭晓……