浙江联通春节暖心短片：你的新年愿望是什么？

原标题：春节短片年年有，但这条片是我明年还会二刷的一支！

转眼间，2020年的春节就要到了。过年，对于中国人来说是隆重而特别的。

一到过年，周边的气氛就会变得很不一样，就感觉好像是无论做什么都会被温暖到一样。特别是春节前的各种暖心广告，总有那么几个会让我们心生触动，倍感温暖。而此次浙江联通的《新年心愿》暖心短片，便是其中之一。

心怀美好，用愿望点亮新年新图景

此次，浙江联通没有将镜头聚焦在联通5G产品本身，而是对准了一个个平凡大众以及他们的新年愿望，对准了每一个向往美好、热爱生活的“你”。

在内容表达上，浙江联通没有宏观去讲愿望的伟大之处，而是从不同人物的视角出发，通过那些生动的场景演绎，以此来引发大家大共情。

从期待看雪的孩子到希望多陪孩子的爸爸，从想要2020年去看更大世界的年轻人到希望在外打拼的儿子吃好点的母亲，再到期盼每年一家人团团圆圆的父辈等等，不同的人有着不同的新年愿望。

这些新年愿望或关于亲情，或关于爱情，或大或小，但总有那么一个会让你产生情感上的认同与共鸣，因为他们中的某个愿望也许就是我们的愿望。

01

2020年，去爸爸工作的城市

看一场真正的雪

02

2020年，钱可以少赚一点

儿子多陪一点

03

2020年，生活要五颜六色

活出花儿来

04

2020年，希望一家人都

整整齐齐，团团圆圆

以情动人，人文关怀让联通5G更有温度

抓住情感点的节日营销总能刷一波好感，在春节这样一个让人充满期待和幸福感倍增的节日里，暖心的情感营销当属最契合春节的节日氛围，也是最能打动消费者的营销方式。

而浙江联通此次的《新年心愿》便抓住了能引起大家共鸣的“新年心愿”这个情感点，在让观众暖心的同时，也感受到愿望所带给我们的力量，鼓励更多人在2020年带着美好希望前行。

而从片子开始到结束，关于联通5G本身的产品优势，浙江联通在视频中更多是将它们作为一种“陪衬”。例如共建共享5G网络，体验更好；沉浸式的5G+VR体验、5G视频彩铃、超高清视频以及联通5G用户所享受的沃视频、沃音乐等种种会员特权，这些浙江联通在视频中都没有过分去突出，而是一以贯之地将“新年心愿”作为最大的亮点与情感链接点去呈现。而这，也是这支视频之所以能去触动观众心扉的一个原因所在。

作为一支通信行业的春节广告，浙江联通此次的《新年心愿》可以说还是很用心和温暖人心的。毕竟2019年“太南了”，2020年我们还是需要“补充”一些温暖和正能量，以此整装再出发。