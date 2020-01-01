美的空调抗疫公益歌曲《无风守望》，温暖上线！

受疫情的影响，如今全国有大批医护人员参与到抗疫一线，除此之外还有很多品牌方为一线送出了物资，美的空调便是其中之一。为了将正能量传递给每一个人，美的空调近日发布了一首抗疫公益歌曲《无风守望》，为武汉加油，为中国加油！

无风守望

《无风守望》的灵感来源于为前线输送美的空调的“无风守护队”，用力所能及的能量守护医护人员和患者的健康，因此美的空调希望将这份温暖传递出去，让更多人感受爱、贡献爱。美的空调借这首歌，以治愈的歌声带来无风陪伴，在这黑暗时刻指引希望的光。