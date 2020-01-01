美的空调抗疫公益歌曲《无风守望》，温暖上线！

受疫情的影响，如今全国有大批医护人员参与到抗疫一线，除此之外还有很多品牌方为一线送出了物资，美的空调便是其中之一。为了将正能量传递给每一个人，美的空调近日发布了一首抗疫公益歌曲《无风守望》，为武汉加油，为中国加油！
无风守望
《无风守望》的灵感来源于为前线输送美的空调的“无风守护队”，用力所能及的能量守护医护人员和患者的健康，因此美的空调希望将这份温暖传递出去，让更多人感受爱、贡献爱。美的空调借这首歌，以治愈的歌声带来无风陪伴，在这黑暗时刻指引希望的光。
歌词
无法预测的彷徨
迷雾中找寻方向
划破阴霾的阳光
前行路上 是你点燃了希望
笑颜上泪水的重量
守护每颗心的微光
原来天使的模样 一样
最美的希望 是无风的守望
从此不再沮丧
我们在你身旁
黑暗之中点点希望汇聚成光亮
迎着光的方向
我们向前望无风环绕身旁
这力量 让明天更加灿烂明朗
从此不会害怕
我们在你身旁
无风陪伴点点温暖守护着希望
一起向前看
明天不会有 遗憾
雨会停 风会平 天会晴
用坚强 为明天 护航
从此不再沮丧
我们在你身旁
黑暗之中点点希望汇聚成光亮
迎着光的方向
我们向前望无风环绕身旁
这力量 让明天更加灿烂明朗
从此不会害怕
我们在你身旁
无风陪伴点点温暖守护着希望
一起向前看
明天不会有 遗憾
雨会停 风会平 天会晴
用坚强 为明天 护航