京东超市×小刘鸭圣诞超萌营销：来鸭！快活鸭！

原标题：京东超市×Downy×小刘鸭，圣诞营销引爆“萌”

时趣联手京东超市与Downy为首的众品牌的圣诞营销电商战役中，充分借助了IP小刘鸭的“萌”点，在线上推出了一支超萌的MV获得关注，并利用生成专属表情包的H5、线下快闪店等方式充分赢得互动与引导分享，最终在电商营销中取得品效协同的好成绩。

小刘鸭圣诞MV

在这支视频创意中，80%的露出都是以小刘鸭为主，从视觉呈现到配乐设定，都十分符合小刘鸭的个性，极具用户吸引力。但其中20%的内容就是潜伏的品牌功能延伸，围绕的是小刘鸭圣诞SHOPPING的故事。





在线上的店铺页面中，品牌与IP小刘鸭还通过共创icon图标，或者页面中穿插小刘鸭，在视觉中“见缝就插”小刘鸭的做法，让消费者的SHOPPING体验全程都充满“萌”感，更有气氛。











线下DOWNY体验店

主视觉和店内元素主要围绕小刘鸭为核心，达成非常高的颜值和趣味性，从而吸引到店体验人群。但进店后自然会以展示产品功能等趣味体验为主，使用了“形象配角”、“功能延伸”的逻辑。

H5：京超陪你过圣诞鸭

目通过一个H5，通过丰富的换装玩法引导用户生成专属的小刘鸭头像，来产生UGC，去吸引用户分享内容来卷入更多用户参与，从而进一步扩大参与用户数量，来帮助品牌形象的传播。

同时，在H5最后还引导用户前往电商解锁更多福利，实现效果转化。

站外H5之余，站内也通过释放大量限量礼盒、优惠利益等引导，有效引爆了此次电商的转化效果。以一个实际效果来佐证，京东超市通过此次传播直接为一个蓝海品类：Downy留香珠带来数倍的销量提升效果。高洁丝、农夫山泉、飞利浦等品牌的销量也同比大幅上升。食品品牌盼盼定制的小刘鸭礼盒当天销量突破7000件等出色成绩。

此次京东×Downy×小刘鸭联手众品牌的电商节日营销，通过“萌”元素的选择、传播、品效上的传播策略，成功汲取了趣味形象的流量价值，实现了一波传播声量。在IP内容的引导参与和分享中还实现了出色的转化价值。即便IP本身，也通过表情包等形式的露出提高了用户对其形象的认知与营销号召力。

三方聚合催化强能量，利用“萌”点玩转节日营销，京东超市这次打造了一个真正的圣诞电商狂欢节。